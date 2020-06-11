【德國盃】拜仁2：1險勝法蘭克福躋決賽　兩軍齊向種族歧視說不

德國班霸拜仁慕尼黑距離本土「雙冠王」又近一步，他們在德國盃四強在主場以2：1力克法蘭克福，在決賽將與率先晉級的利華古遜爭奪錦標。 另外，法蘭克福在今仗穿上特別版球衣，悼念早前被殺的非裔美國人George Floyd，並聲援反種族歧視。

德甲賽事剩下4輪，拜仁慕尼黑以7分領先次席的多蒙特，甚有機會聯賽8連冠。拜仁在德國盃四強在主場迎戰法蘭克福，力爭保持爭奪本土雙冠王的機會。

拜仁慕尼黑在上半場14分鐘先開紀錄，由「助攻王」湯馬士梅拿妙傳予比列錫頭槌得手，及後主隊有大好機會擴大比數，可惜京士利高文面對空門射中網側，在上半場維持一球領先。

法蘭克福戰至下半場中段，由後備入替的丹尼達哥斯達撞射入網，69分鐘追成平手，但拜仁僅給予對手短短5分鐘的希望，拜仁一次細膩組織撕破對手後防，並由利雲度夫斯基射入奠勝一球，結果拜仁以2：1險勝晉級，連續3年躋身德國盃決賽。

比列錫為拜仁攻入開紀錄一球，助球隊力克法蘭克福晉級。（路透社）

早前非裔美國人George Floyd被殺一事，引起世界各地的反種族歧視活動，德甲早前已有球員在賽事中表態。法蘭克福在今仗特意穿上印有「#blacklivesmatter」的球衣，法蘭克福表示以這件球衣為證，為不公義發聲，向種族歧視說不，而拜仁眾將在熱身時同樣穿上印有反種族歧視字眼的T恤。

法蘭克福今仗特意穿上特別版球衣，聲援反種族歧視活動。（Getty Images）

德甲球員以各自方式在賽事中悼念George Floyd：

拜仁在德國盃決賽的對手將會是利華古遜，他們早前3球擊敗德國低組別的沙貝魯根（Saarbrücken），結束該支第4級別聯賽榜首的神奇之旅。

利華古遜早前3球擊敗沙貝魯根，結束對方的神奇之旅。（Getty Images）

英超第29及30輪直播賽程（按圖放大）：