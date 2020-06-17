【西甲】美斯狀態火熱遭欖球式攔截　一個扭兩個博12碼領巴塞奏凱

可能餓波太耐，美斯在西甲重開後狀態火熱，繼上場對馬略卡入波後，當地時間昨晚（6月16日）主場對雷加利斯，他在下半場中段從中圈開始一個扭兩個，弄得對手人仰馬翻，博到12碼，親自操刀射入，助巴塞隆拿以2：0勝出。此外在上半場，雷加利斯隊長布斯天沙還要用到欖球式攔截，才能阻停引球推進的美斯。

作客的雷加利斯在15分鐘先有次威脅埋門，前鋒米高爾古里路接應前柱隊友的頭槌仰後，第一時間起右腳窄位一射，中遠柱彈中。之後，主場的巴塞控制戰局，在42分鐘一次左路攻勢，祖尼亞費普助攻，安素法迪禁區頂起腳破網，助主隊半場領先1：0。

安素法迪在上半場為巴塞開紀錄。（路透社）

安素法迪入球片段：

64分鐘，巴塞再將皮球射入網窩，美斯放出直線，尼爾遜施美度右路高速接應，傳中予門前的基沙文射入，但原來施美度接應美斯傳球時越位，所以入球無效。基沙文在西甲重開後仍未有「士哥」。

美斯今場精彩時刻：

+ 5 + 4 + 3

美斯今場的狀態很好，在上半場有次引球推進，逼到雷加利斯隊長布斯天沙用到欖球式攔截，將他從後抱跌。在66分鐘，美斯由中圈起帶波，布斯天沙及魯賓佩雷斯兩人夾擊，美斯一個變向，布斯天沙人仰馬翻，出手也拉不住美斯。魯賓佩雷斯之後纏住美斯，試圖出腳搶波，結果也被美斯過了。

美斯遭欖球式攔截：

美斯之後傳予蘇亞雷斯，打算「撞牆」，自己就跑入禁區接應，被侵犯倒地，球證判巴塞獲得12碼。美斯在69分鐘親自主射入網，攻入個人球員生涯第699球，復賽後連續兩場建功，今季聯賽累計入21球，為巴塞鎖定贏雷加利斯2：0。巴塞贏波後29戰得64分，領先28戰59分的皇家馬德里，繼續排西甲榜首。

美斯博12碼及入球片段：

另外，碧基在下半場因傷被換出，由烏姆迪迪入替，但這名法國中堅入場後領了今季第5面黃牌，下場對西維爾要停賽。

基沙文自加盟巴塞以來飽受壓力，今季聯賽27次正選入8球，復賽後兩場都未能入波，今場亦食了「詐糊」。巴塞主帥斯迪恩（Quique Setién）說：「基沙文今場踢得不錯，他本身射入一球，可惜作廢，在未來幾周的比賽，他對我們十分重要。」