【西甲】美斯復賽第一擊即破紀錄　巴塞隆拿大破馬略卡續領榜首

疫情期間，美斯（Lionel Messi）沒有高調地分享健身片段，讓球迷都好奇，到底「球王」苦等98日後再上戰場，狀態如何？ 32歲的他一如以往在對手間穿梭，交出助攻、取得入球、破紀錄……98日的停賽期彷彿從未發生，世界就像從未因疫情停止運轉，美斯仍是那個球王美斯。

西甲復賽後，巴塞隆拿第一戰作客護級的馬略卡，2分鐘就由維達爾（Arturo Vidal）頭槌打開紀錄。儘管馬略卡有「日本美斯」之稱的久保建英在22分鐘邊走邊射、和32分鐘一記罰球直射，兩度幾乎追平，但巴塞始終技勝一籌，37分鐘，美斯快對手一步爭得皮球，頭頂予巴夫韋迪（Martin Braithwaite）射入成2：0。

換邊後仍然是美斯的天下，阿根廷球王在58分鐘及60分鐘，分別以一記禁區頂斜傳、及左路橫傳到門前，製造兩次黃金機會，惟隊友未能把握。79分鐘，美斯在中圈附近一腳吊傳予突破越位的佐迪艾巴（Jordi Alba），這名左閘高速推入禁區，終射破門將文洛奴雷拿（Manolo Reina）十指關。

98日以來首度獻技，美斯仍是場上最出色那一位。（Getty Images）

出身自巴塞隆拿青訓的日本天才小將久保建英，今仗表現不俗但無法取得入球。（Getty Images）

到補時階段，美斯仍未放棄，93分鐘，球迷苦等多時的一刻終於來到－－蘇亞雷斯與美斯在葫蘆頂交叉走位，前者短傳予美斯，球王再施腳下功夫，擺過兩名後衛再快腳射入，為巴塞鎖定4：0勝局，暫以5分之差力壓少賽1場的皇家馬德里，續排榜首。

美斯今仗交出1個入球及2次助攻，不單令今季上陣23場的他獨佔西甲入球榜（20球）及助攻榜（14次）榜首，他亦射入個人今季第20個聯賽入球，成為西甲史上第一位連續12個球季攻入至少20球的球員。

美斯相隔98日後再獻技，一舉一動都成為焦點：

+ 6 + 5 + 4

美斯狂迷闖球場 稱「是一次美好經驗」

今仗亦出現小插曲，儘管賽事閉門進行，卻有一名穿上阿根廷球衣的球迷成功闖入馬略卡主場聖莫斯球場，甚至冷靜地手持電話跑入草地，先接觸到佐迪艾巴，再走向美斯，球場保安隨即將他抓住並帶走。

有趣的是，這名球迷隨後匿名接受西班牙電台Cadena Cope訪問，自稱是一名居於馬略卡的法國人，在完半場前不久翻越場外圍欄進入球場，並道：「我知道要復賽時就已計劃好這一切，我想跟美斯合照，他是我的偶像！雖然我拍到照片，但質素不太好，警察也逼我將它刪掉。那時候我還跟佐迪艾巴說了我要找美斯呢，那是一次很美好的經驗」。不過，這次球迷闖關事件也令人質疑場地保安問題。

美斯狂迷闖入球場，被保安合力帶走。（Getty Images）

賽事精華：馬略卡0：4巴塞隆拿（beIN SPORTS Asia）