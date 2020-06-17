【德甲】拜仁八連冠之路經歷高山低谷　從恥辱大敗振作全靠費歷克

拜仁慕尼黑連續8年稱霸德甲，看似又是一個沒有懸念的球季？不！拜仁今季初表現反覆，並非長期佔據榜首，更曾恥辱地以1：5大敗於法蘭克福腳下。不過，拜仁高層及時換帥，撥亂反正，在費歷克領軍錄得聯賽11連勝，助球隊贏得冠軍，並劍指三冠王。

拜仁壟斷德甲，上次有其他球隊贏聯賽冠軍，已經是11/12球季的多蒙特，當年那支多蒙特尚有高普領軍，陣中還有羅拔利雲度夫斯基；8季時間，馬里奧葛斯及曉姆斯已經跳槽過拜仁，又再次回巢多蒙特。拜仁成為祖雲達斯後，另一支可以連續8次贏得本地聯賽冠軍的5大聯賽球隊。

費歷克季中走馬上任，帶領拜仁重回正軌。（Getty Images）

拜仁昨晚擊敗雲達不來梅封王：

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拜仁雖然強勢，但未至於「屈機」，今季亦有低潮時，差點陰溝裏翻船。回想起，拜仁開季不是一帆風順，首戰主場與哈利柏林賽和2：2，先失兩分。他們季初10場比賽，僅5勝3和2負，主場不敵賀芬咸1：2，到11月初作客法蘭克福，更誇張地錄得1：5的恥辱性慘敗。那時候，拜仁只排聯賽第4位，落後榜首的慕遜加柏4分。

尼高高華在大敗後被炒。（Getty Images）

不過，拜仁高層在慘敗後，果斷解僱主帥尼高高華（Niko Kovac），由助教費歷克（Hansi Flick）頂上。換帥後，拜仁首場聯賽即以4：0大破多蒙特，儘管費歷克在連敗予利華古遜及慕遜加柏後都面臨壓力，但自去年12月中後，拜仁回復班霸本色，先以6：1大勝雲達不來梅反底，錄得一段6連勝的走勢，6場聯賽皆至少以兩球差距勝出。

費歷克在疫情下帶領拜仁備戰，在復賽後繼續強勢。（Getty Images）

費歷克（右）是德國贏世界盃的功臣之一，他當時是主帥路維的助手。（Getty Images）

拜仁在2月主場賽和RB萊比錫，打斷了聯賽連勝走勢，但這場是拜仁在2020年暫時唯一一場失分的聯賽，他們之後連贏11場，穩坐榜首。包括昨晚，他們作客以1：0贏雲達不來梅，提早兩輪鎖定冠軍。拜仁連續稱霸德甲8年，但今季的冠軍並非「躺着也封王」，他們試過落後，試過慘敗，克服過不安與挫敗。

拜仁在德國盃4強淘汰法蘭克福，報了聯賽大敗之仇。（Getty Images）

帶領拜仁撥亂反正，教練費歷克功不可沒，他賽後說：「你可以感受到球員的熱情、喜悅及團隊精神。」費歷克在球員時代幫拜仁贏過4次德甲冠軍，他成為繼碧根鮑華及尼高高華後，第3名以球員及主帥身分為拜仁贏聯賽冠軍的名宿。

湯馬士梅拿在尼高高華麾下並不得意，但在費歷克上任後尋回射門鞋。（Getty Images）

費歷克其中一項功勞是激活湯馬士梅拿，他在季初陷入球荒，頭10場聯賽只得4次助攻，但在費歷克上任後，梅拿出任影子前鋒，重獲信心，打破入球荒，今季錄得7個入球及交出20次助攻。此外，在盧卡斯靴南迪斯及歷卡斯蘇尼受傷下，費歷克重用謝路美保定，穩固球隊後防。

謝路美保定穩固拜仁後防。（Getty Images）

55歲的費歷克續說：「我們現在踏出一大步，行近我們的目標。我們眼前還有德國盃及歐聯。」拜仁已經打入德國盃決賽，將與利華古遜爭冠，另外在歐聯16強，他們首回合領先車路士3：0，但未知幾時可以踢次回合。

拜仁球員賽後穿上特製T恤慶祝：