【德甲】護級隊「發窮惡」爆冷搶分　雲達不來梅力爭留級一線生機

拜仁慕尼黑提早兩輪稱霸德甲，成就聯賽八連冠的霸業，但護級組形勢仍然激烈，各支球隊希望盡早「上岸」。護級分子之一的緬恩斯，面對奪冠無望而戰意大減的多蒙特，不算意外地爆冷作客兩球擊敗「聯賽二哥」，搶得寶貴的3分。 同樣陷於水深火熱的杜塞爾多夫，對手也是前列球隊RB萊比錫。他們完場前仍落後兩球下，「發窮惡」連入兩球，成功逼和對手。

敬陪末席的柏達邦，在今輪聯賽1球不敵柏林聯，篤定「包尾」完成今季聯賽，淪為「升降機」來季重返德乙。

相反，贏波的柏林聯則夠分「上岸」，確保來季的德甲資格。同樣以一球落敗的雲達不來梅，以28分續居第17位。

柏達邦早前不敵柏林聯，來季篤定降落乙組。（路透社）

杜塞爾多夫末段連追兩球成功搶分

今仗前與雲達不來梅同得28分的杜塞爾多夫，今仗作客第3位的RB萊比錫，戰至下半場終於失守，更在3分鐘內連失兩球，萊比錫由甘保爾（Kevin Kampl）及迪姆華拿（Timo Werner）各建一功，一度領先兩球。

杜塞爾多夫未有就此放棄，末段背城借一強攻萊比錫，他們的努力沒有白費，87分鐘先由史克薛斯基（Steven Skrzybski）建功，及後在補時兩分鐘再由安德里荷夫曼（Andre Hoffmann）接應角球頂入，5分鐘內連入兩球，以2：2逼和萊比錫，取得寶貴的1分，聯賽榜暫時以1分之差領先雲達不來梅。

杜塞爾多夫在最後關頭連追兩球，在RB萊比錫身上取得寶貴的1分。（Getty Images）

排第16位的杜塞爾多夫與15位的緬恩斯相距5分，在未來兩仗爭取成功護級並非易事，與雲達不來梅爭奪「尾三」位置出戰降班附加賽，似乎是現時較為可行的逃生方法。

德甲積分榜。（來源：香港賽馬會）

兩隊在餘下兩輪同樣鬥榜下游的球隊，雲達不來梅將面對仍未夠分的緬恩斯及科隆；杜塞爾多夫則迎戰奧格斯堡及柏林聯，兩隊在賽程上可謂不相伯仲，同樣是「55波」，必定放手一搏。

另外，第13至15位球隊的護級壓力較輕，只要在餘下兩仗達到36分，便可成功「上岸」。緬恩斯在今仗面對既奪標無望又戰意大減的多蒙特，由莊拿芬貝卡特及馬迪達各建一功，兩球擊敗「蜜蜂兵團」，對護級形勢相對有利。

爭標無望的多蒙特戰意銳減，結果兩球不敵緬恩斯。（Getty Images）

拜仁球員賽後穿上特製T恤慶祝：

英超第30輪直播賽程（按圖放大）：