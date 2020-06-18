【英超】熱刺主場激鬥曼聯　摩連奴證實卡尼孫興慜可上陣

熱刺射手哈利卡尼今年1月因為大腿受傷，本來預計就此「收咧」。不過，由於新冠肺炎使得英超停擺3個月，6月才重燃戰火，給予這名英格蘭國腳時間準備復出。 熱刺領隊摩連奴周四（18日）表示，卡尼可於周六鬥曼聯一戰，與傷癒的孫興慜上陣鬥「紅魔」。

周六一戰為摩連奴離開曼聯後，首度倒戈曼聯。大戰前夕，這名葡萄牙名帥證實陣中數名養傷多時的球員都可以於今戰候命，包括哈利卡尼。

26歲的卡尼在香港時間1月2日作客修咸頓一戰受傷，大腿肌肉撕裂，本來以為今季餘下時間都要養傷，但新冠肺炎使得英超停擺，卡尼如今已經康復，可再度為熱刺披甲。

卡尼1月因大腿受傷，本來幾可肯定「收咧」，但現時已經康復，可出場鬥曼聯。（Getty Images）

哈利卡尼3月已復操：

摩連奴：不知卡尼狀態如何

摩帥在賽前記者會表示，卡尼操練時表現很好，「更可告訴大家他會在對曼聯一仗正選出場」。至於卡尼復出首戰會否踢足全場，摩連奴就說：「他會否踢足90分鐘？還是80、70或60分鐘？我不知道，球賽的進展會告訴大家最終答案。」

摩連奴又玩「語言藝術」，宣布卡尼可正選上陣，但又不知道其狀態如何，亦未有說準會給他多少上陣時間。（Getty Images）

孫興慜亦可出場大戰曼聯。（Getty Images）

一向擅長「語言藝術」的摩連奴故弄玄虛，指「比賽不是一課輕鬆的操練」，始終卡尼有6個月沒有落場比賽，狀態如何仍是未知之數。卡尼受傷前為熱刺在各項比賽上陣25場，攻入17球為球隊首席射手。

摩連奴又宣布孫興慜及穆沙施素高都已經痊癒，韓國國腳因手骨骨折本來已經「收咧」，施素高亦因膝蓋受傷成為了「十字軍」，但二人今仗都會以正選身分復出。

《FIFA 20》今季英超最佳20人組合包名單：

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