【英超】孫興慜由模範士兵回歸熱刺　「服役是個難得體驗」

熱刺球星孫興慜早前趁英超停擺期間，返回韓國完成3星期的兵役，之後回到英國並完成兩星期的隔離，再度歸隊與隊友訓練。 孫興慜接受球隊的官方電視訪問，首度親身講述在軍中的經歷。

英超因新冠肺炎疫情關係，暫停近三個月，孫興慜把握機會返回韓國接受為期3星期的兵役，在濟州島海軍服役的「孫仔」，除了化身軍隊生招牌外，更成為隊中的高材生，在射擊訓練10射10中位列全隊第一，以優秀士兵的榮譽結束是次兵役。

孫興慜獲戰友大讚暖男無架子 show肌激勵團隊士氣

孫興慜完成兵役 海軍「模範生」持槍盡現神射手本色

「兵哥」孫興慜的軍中生活：

+ 4 + 3 + 2

孫興慜首披露軍中生活

軍中戰友對孫興慜評價甚高，人人對他讚不絕口，大讚他毫無球星架子，十分親民。

孫興慜歸隊後接受熱刺官方電視的訪問，表示在軍中與戰友們相處融洽，是一個難能可貴的經歷，「以軍裝取代球衣在報章上出現，是一個十分有趣的畫面。我十分享受在軍中的日子，與戰友們在首日初次見面時的陌生感，經過3星期的軍訓，加上10人在同一間房間下，我們的關係日漸熟絡，更可以互相開玩笑，一切都是我的難忘經歷。」

孫興慜早前歸隊後，高興地自拍慶祝。（Instagram截圖）

與軍中的戰友道別後，隨即返回倫敦與熱刺的戰友重逢。球季停擺前老孫正在養傷，他對自己傷癒後再度可以和隊友一同訓練難掩興奮，「我十分掛念熱刺的隊友。在我返回訓練基地後，我看見哈利（卡尼）、迪利（阿里）及其他隊友，他們熱烈地歡迎我，這是個非常奇妙的感覺，我不自覺地在臉上掛着笑容。」

熱刺在Twitter上載卡尼與孫興慜的訓練片段，大家亦玩得十分高興。

孫興慜在2月中觸傷右手手骨，原來預料他將提早「收咧」，但英超因為一場疫症而停擺，孫興慜有機會在今季再度披甲，甚至有望在復賽首仗主場大戰曼聯上陣。

各大聯賽賽季重開最新消息：