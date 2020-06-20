【英超】曼城德國快翼去意已決　哥帥：未傷之前已談續約

近日轉會消息出現不同的德國新星，「舊」德國新星亦蠢蠢欲動。 曼城主帥哥迪奧拿在記者會透露，本季一直長唞的快翼利萊辛尼（Leroy Sane），與球會談不合攏，離隊只是時間問題。外界一直傳聞辛尼下一站返回德國，加盟拜仁慕尼黑。

辛尼在去年8月社區盾對利物浦正選上陣，僅13分鐘便告足踝重傷，長唞10個月。賽季暫停又重開，辛尼終於在重開首仗英超對阿仙奴，重現後備名單上，但無出場。

利萊辛尼（中）在社區盾與阿歷山大阿諾特（右）重傷，一傷便10個月。（Getty Images）

重投戰陣，不等同前途大好。哥迪奧拿昨（20日）接受視像採訪，談及辛尼的去向，直言從會方得悉，續約談判已經破裂。哥帥稱辛尼不想續約，「離隊會是今夏，或約滿之時」。辛尼於2016年加盟曼城，為球隊奪得兩次英超冠軍，合約明年夏天屆滿。

利萊辛尼（右）在2月U23對阿仙奴一仗上陣。（Getty Images）

哥帥指曼城會方有意留人，就算辛尼重傷，也提供新約：「會方告知我，曾向辛尼提供新約兩、三次，均被他拒絕。他想效力另一球隊。」哥帥表明談判之門已關，「我很失望。我們提供合約，因為需要他。他有特別之處，在世上難尋。各有寄望，我可理解，如今只好祝福他」。

哥帥（左）對辛尼（右）離開，言談間流露可惜之情。（Getty Images）

辛尼2014年於德甲史浩克04出道，憑藉高速過關斬將，成為德國國家隊左路新星。16年轉到曼城亦獲哥帥重用，如上季英超便射入10球，助攻11次，助球隊取得98分，一分之差力壓利物浦封王。但同樣上季，已傳聞德甲班霸拜仁力邀他回國效力。他亦要為考慮國家隊前途，其踢法偏向個人突破，欠缺配合，在國家隊面對基拿比、祖利安白蘭特等人競爭，未受重用。落選2018年世界盃大軍，更令外界跌眼鏡。

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