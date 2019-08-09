【英超】利萊辛尼右膝重創長唞　曼城隊友紛紛送祝福

曼城翼鋒利萊辛尼雖然盛傳有意離隊，重返德國加盟班霸拜仁慕尼黑，但主帥哥迪奧拿未有棄用他，不乏上陣機會。該名德國國腳在上周的社區盾賽事中，在開賽早段不慎傷出，曼城公布辛尼的右膝前十字韌帶斷裂，並即將進行手術，未知能否趕及在明年的歐洲國家盃前復出。

一直盛傳拜仁慕尼黑有意羅致曼城翼鋒利萊辛尼（Leroy Sane），但該名德國國腳亦有跟隨曼城的亞洲之行，似乎他在曼城的位置未受影響。辛尼在上周的社區盾正選上陣鬥利物浦，他在上半場早段與阿歷山大阿諾特的爭持中倒地，隨即退下火線。

利萊辛尼與阿諾特爭持後倒地退下火線。（Getty Images）

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辛尼近日接受多次檢查，曼城方面透過官方網站公布辛尼的右膝前十字韌帶斷裂，並即將進行手術。辛尼受重創，大有機會錯過今季大部分賽事，同時亦影響他代表德國隊出戰來年歐洲國家盃的可能性。

一眾曼城球員如阿古路﹑奇雲迪布尼及加比爾捷西斯等人得悉辛尼受傷後，紛紛在社交網站向他送上祝福，希望他早日康復，再度披甲。

曼城方面證實辛尼的右膝前十字韌帶重創，並將接受手術。（Getty Images）

曼城球員紛向辛尼送祝福（按圖放大）

今次重創除了影響辛尼來年戰歐洲國家盃的可能性外，未知會否令有意收購他的拜仁慕尼黑卻步，體育總監沙歷咸美錫（Hasan Salihamidžić）只對辛尼的受傷表示難過，希望他早日復出，並未有多談關於轉會的事宜，「利萊辛尼是曼城的球員，我們並未能對其他隊的球員作太多評語，我對他的重傷感到難過，我亦希望他可以早日康復。」