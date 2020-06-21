【英超】白禮頓惹火前鋒絕殺阿仙奴　直認一句說話惹兩軍大衝突

阿仙奴的英超復賽第二戰，再次輸波折將，今仗事件圍繞對手白禮頓前鋒馬奧比（Neal Maupay）。 上半場，馬奧比與「兵工廠」門將尼奴（Bernd Leno）一次碰撞，致尼奴受傷離場；下半場補時第5分鐘，他又射入絕殺球，完場哨聲一響，馬奧比立刻成為風暴中心。

白禮頓本來仍未完全「上岸」，馬奧比入球奪得護級重要3分，自然與隊友興奮慶祝，而連輸兩場、篤定無法打入前四的阿仙奴，則顯然因反勝為敗且有隊友重傷而鬱鬱不歡。鏡頭突然捕捉到馬奧比與對手中場古安杜斯（Matteo Guendouzi）交談後，後者出手捏住馬奧比喉頭，馬奧比繼而大動作倒地，兩軍球員即一湧而上，場面失控。

圖說馬奧比與古安杜斯衝突始末（按圖放大）：

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馬奧比指對手廢話太多應更謙卑

到底古安杜斯為何會突然出手捏住馬奧比喉頭？除了尼奴受傷，有什麼令他如此憤怒？馬奧比賽後毫不忌諱地說出真相：「阿仙奴好些球員都需要學得謙卑一點，特別是當中的一個人，他在整場比賽不斷說話，而且說了很多難聽的話。」馬奧比亦以國籍明示該名球員正是古安杜斯，「我不想覆述他的話，否則我會有麻煩，他是用法語說的，因為他是法國人」。

賽後衝突的關鍵，則是下面這一句：「所以我入球之後就跟他說：『聽好了，你在場上太多廢話的話，就會有這種結果』！」接受電視台訪問時，他更說：「阿仙奴球員在領先時說了太多話。他們應有此報。」

馬奧比（左三）承認自己賽後曾反擊古安杜斯，但強調自己無意令對手受傷。（Getty Images）

導火線：馬奧比撞倒尼奴致受傷（按圖放大）

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談到尼奴受傷，他則強調絕非有意：「我只是想拿到皮球，我就是那種球員，直到球證吹停比賽為止都不會停下來，我絕非有意弄傷對手的。半場之時，我已經向他們的職員和教練團道歉了，阿迪達（阿仙奴領隊）對我說，足球就是如此，他看過影片，知道我不是有意的。希望他（尼奴）早日康復」。

阿迪達回應馬奧比的言論時，僅稱：「他儘管說吧，我很了解我的球員」，不過這位主帥亦認為，馬奧比並非有意令尼奴受傷，但尼奴的傷勢確實不樂觀：「受傷純屬不幸，但他的傷勢不太樂觀，我們會再為他作檢查，他的膝蓋似乎伸展過度了」。

影片：阿仙奴作客1：2白禮頓惹兩軍衝突（BT Sports）