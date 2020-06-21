【港足】香港隊女將韋婉婷加盟阿爾巴尼亞冠軍　有望出戰女子歐聯

香港女子足球員近年時有外流，日本、澳洲、威爾斯等比比皆是。 女足外流大軍如今再添一員，阿爾巴尼亞傳媒報道，一向是港隊重心的韋婉婷加盟當地女子聯賽榜首球隊 Vllaznia，最快今日（21日）作地標戰。

來自阿爾巴尼亞城市斯庫台（Shkoder）的媒體Shkodrasport報道，目前排在女子聯賽（Women's National Championship）榜首的Vllaznia，已簽入香港隊中場韋婉婷。

報道指出，其實Vllaznia向「韋婉」開出合約已有一段長時間，但受疫情影響，這位女將一直未能正式加盟，近日疫情稍緩、阿爾巴尼亞邊境重開，她在數日前已向球會報到。該媒體續指，韋婉婷最快會在今日對Juban Danja一戰作處子戰。

韋婉婷（右一）一直是香港隊主將之一。（HKFA）

阿爾巴尼亞女子聯賽只設一個級別，共有10支參賽球隊。韋婉婷加盟的Vllaznia是阿爾巴尼亞女子聯賽最成功球隊，由2013/14球季開始至上季已連續6個球季封后，並曾出戰歐洲女子聯賽冠軍盃。Shkodrasport報道亦指出，韋婉加盟球隊的其中一個考慮，是有機會參加歐聯。

韋婉婷為香港女足代表，但也有過迷失之時：