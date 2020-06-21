【英超】兩護級份子主場齊輸波　一項數據證復賽後再無主場優勢

英超復賽後已進行8場賽事，當中主隊能嚐到甜頭的少之又少，最新的「苦主」是兩支護級球隊－－韋斯咸和般尼茅夫。

韋斯咸和般尼茅夫賽前分列第18及第19位，雙雙處於降班區，今輪一同於主場出擊，「槌仔幫」對力爭歐聯資格的狼隊、般尼茅夫則鬥衝擊歐洲賽資格的水晶宮，結果雙雙吞下兩蛋。

魯爾占美尼斯破紀錄一刻：

狼隊在首70分鐘一直未能取得入球，但調入艾達馬查奧爾後即發揮奇效，這名步大力雄的西班牙前鋒屢次衝擊對手防線，狼隊終在下半場73分鐘和84分鐘，分別由魯爾占美尼斯（Raul Jimenez）及柏度尼圖（Pedro Neto）各入一球，鎖定2：0勝局，其中魯爾占美尼斯射入個人今季第14個入球，超越人稱「小豆」的查維亞靴南迪斯，成為英超史上單季入球最多的墨西哥球員。仍排在降班區的韋斯咸，則要面對在英超連續作賽8季後，再次面臨降班危機。

至於作客般尼茅夫的水晶宮，雖然射門數及控球率都較對手低，但仍以兩個上半場入球快速奠勝，由米利禾積域及佐敦阿休各建一功全取3分。

有攝影師專程上門拍攝韋斯咸球迷於疫情下在家睇波，卻只能失望得掩面。（Getty Images）

韋斯咸和般尼茅夫雙雙輸波，更再一次印證了復賽後閉門作賽，沒有了球迷的打氣喝采聲，大大削弱了「主場優勢」。早在德甲復賽之後，已有數據顯示主場勝率由閉門前的43%急降至21%，而英超復賽之後至今進行了8場賽事，當中僅得2支球隊在主場獲勝，勝率只得25%。無獨有偶，主隊獲勝的兩仗都與阿仙奴有關，分別是曼城主場3：0阿仙奴及白禮頓2：1阿仙奴。

球迷常言「沒有球迷的球賽毫無意義（Football without fans is nothing）」，這句說話對於主場球隊來說，已成惡夢。

阿仙奴成為今周六唯一輸波的作客球隊，賽後更爆發衝突：