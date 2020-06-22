【西甲】華倫西亞C朗同鄉以一敵四轟金球　西媒：本年度最佳入球

西班牙聯賽全面回歸，仍有希望爭奪歐洲賽席位的華倫西亞，主場兩球淨勝奧沙辛拿，而「7號仔」干卡路古亞迪斯（Gonçalo Guedes）以一敵四，殺入禁區並轟入金球，被西班牙傳媒指這個人突破可媲美「球王」馬勒當拿。 在西乙賽事同樣出現金球，特內里費球員在中圈起腳「笠死」桑坦德門將建功，而該名門將正是皇馬主帥施丹之子盧卡。

在今輪西甲前位列第8位的華倫西亞，與第5位的皇家蘇斯達相距4分，仍然有望爭奪來季的歐霸參賽資格。

今仗在主場迎戰中游的奧沙辛拿，華倫西亞的葡萄牙籍翼鋒干卡路古亞迪斯在上半場一次個人表演，一人獨闖龍潭，引球扭過4名奧沙辛拿守衛，期間他一度失去平衡，但無阻他繼續推進，最終在禁區內勁射一腳「掛網波」建功，在12分鐘為華倫西亞先開紀錄，及後洛迪高摩蘭奴在上半場往後時間接應直線，快腳一篤射成2：0奠定勝局。華倫西亞雖然仍然以46分位列第8位，但已經與現時第5位的基達菲僅相差兩分。

干卡路古亞迪斯以一敵四勁射建功，被西班牙傳媒激讚。（Getty Images）

干卡路古亞迪斯個人表演入球逐格睇（按圖放大）：

曾被譽為「C朗接班人」的古亞迪斯，今個入球被西班牙《阿斯報》激讚，指該名葡萄牙國腳有當年「大哨」朗拿度的影子，這球是馬勒當拿式的個人突破，一人連敵4名球員後建功，印證自己近年的最佳狀態，更稱這球是本年度最佳入球。

洛迪高摩蘭奴為華倫西亞射入奠勝一球。（Getty Images）

「施丹仔」離奇失位被笠死

金球，除了射得靚外，亦可因為人為失誤而出現，西乙榜末的桑坦德主場對特內里費（Tenerife），桑坦德球員控球「甩腳」，客軍的荷西路摩蘭奴（Joselu Moreno）眼見對方門將站在禁區外，隨即伺機笠射，為桑坦德把守最後一關的施丹之子盧卡施丹（Luca Zidane），回身奔向龍門惜為時已晚，特內里費就此打開紀錄，最終以2：1擊敗桑坦德。

盧卡施丹被笠死逐格睇：