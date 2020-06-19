【西甲】賓施馬梅開二度　皇馬輕取華倫西亞　韓國小將變紅牌阿姑

戰至球季尾聲，西甲錦標依舊由兩大勁旅皇家馬德里及巴塞隆拿爭奪，「銀河艦隊」在今晨主場鬥華倫西亞，由賓施馬梅開二度，加上傷癒的阿辛斯奧入替火速建功，以3球輕取對手，繼續緊咬榜首的巴塞隆拿。 另外，華倫西亞的韓國小將李康仁在完場前「三連擊」皇馬隊長沙治奧拉莫斯，結果直接領紅被逐。

西甲在重開前，「爭標組」的皇馬及巴塞在「一場上落」的距離，雙方僅相差兩分，巴塞在周三（17日）以兩球淨勝榜末的雷加利斯，為了緊逼宿敵，皇馬在今仗當然希望擊敗華倫西亞，繼續保持原本的距離。

皇馬在上半場明顯未入局，華倫西亞的箭頭洛迪高製造多次具威脅的機會，曾經起腳射中柱及「食詐糊」，兩度大難不死的皇馬逐漸站穩陣腳，戰至下半場由夏薩特策動攻勢，與莫迪歷「撞牆」後入楔造就賓施馬熨射入網，以一個美妙組織在61分鐘打破僵局。

華倫西亞箭頭洛迪高在上半場射中柱及「食詐糊」，未能為球隊打開紀錄。（路透社）

受傷11個月的阿辛斯奧，及後入替華維迪重返賽場，該名傷癒的中場僅花31秒便攻入復出的首個入球，禁區內接應文迪的傳中撞射得手。及後，賓施馬接應阿辛斯奧的傳中，禁區內球不着地勁射「埋齋」，在86分鐘梅開二度外，更在皇馬生涯累積攻入243球，成為球隊史上第5多入球的球員，結果以3球輕取華倫西亞，以62分續居聯賽次席。

阿辛斯奧復出後不消1分鐘便建功。（路透社）

賓施馬梅開二度，使他成為皇馬史上第5入球多的球員。（路透社）

華倫西亞在下半場中後段入替洛迪高的韓國小將李康仁，未能為球隊「破蛋」之餘，更提早返回更衣室，因為該名19歲的韓國新星完場前與皇馬隊長拉莫斯爭球時，希望搶去對方的腳下球，連續3次從後侵犯拉莫斯，該名皇馬隊長亦罕有成為「受害者」，李康仁踢跌拉莫斯後，球證隨即向他出示紅牌，將他驅逐離場。

李康仁連番侵犯拉莫斯後，在完場前被逐離場。（路透社）

李康仁「三連擊」拉莫斯逐格睇：

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