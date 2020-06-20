【西甲】美斯罕有發火出手險被逐　西維爾奇招應付美斯罰球

雖然巴塞隆拿在西甲暫列榜首，但次席的皇家馬德里早前全取3分緊隨其後。巴塞在今仗作客第3位的西維爾，美斯及蘇亞雷斯多次攻門同樣無功而還，最終與西維爾打成0：0平手，痛失兩分。 平時「好好先生」的美斯，在今仗竟然大動肝火並出手推人，但球證卻無動於衷，未有向美斯作出任何警告。

西甲爭標進入白熱化階段，暫居次席的皇馬早前以3球輕取華倫西亞，落後兩分繼續緊咬巴塞隆拿，今仗作客硬撼西維爾。主隊在今仗有不少機會開紀錄，當中祖利斯古迪（Jules Koundé）的射門僅僅斜出，及後奧甘波斯的窄角度勁射被達史特根撲出。

巴塞與西維爾打成0：0後，痛失兩分，爭標形勢增添變數。（路透社）

西維爾今場非常防範美斯的罰球，出盡法寶對付他的罰球，除了安排人牆以外，另加一人躺下，以免美斯以地波攻門，另外祖利斯古迪特意站在小禁區內，當美斯在上半場的一記罰球彎過人牆後，古迪及時退後救駕，力保球隊不失。門將拖馬斯華斯歷在完場前單手托出美斯的罰球，使美斯未能在今仗攻入巴塞的第700個入球。

美斯主射罰球時，西維爾排出人牆外，更額外安排二人應付美斯的射門。（Twitter截圖）

This was the moment that saved Sevilla from #Messi. pic.twitter.com/r1phIpc9XL — Infinite Barca (@InfiniteFCB1) June 20, 2020

巴塞隆拿完場前有黃金機會打破僵局，蘇亞雷斯禁區內接應橫傳撞射，可惜施射越楣而去，結果兩軍全場互交白卷，各得一分，暫時以65分高踞榜首，但巴塞的爭標路卻有暗湧，現時少踢一場的皇馬僅以3分落後，白白斷送領先優勢。

美斯罰球一向相當具威脅，可惜在今仗未能迎來巴塞的第700個入球。（路透社）

在場上甚少發火的美斯，戰至上半場補時階段，美斯在中路試圖突破，被對手的迪亞高卡路士（Diego Carlos）疑似踢向他腳脛的攔截，幸好未有踢中美斯。不過，美斯對此非常不滿，更罕有地出手推向卡路士，而該名西維爾疑有「扮嘢」成份，令美斯更加憤怒，即使對手倒地後仍然繼續指罵，而兩軍球員隨即引起一番騷亂。

今次混亂中的兩名當事人美斯與迪亞高卡路士，球證並沒有向二人出示任何警告，美斯主動出手推跌對手，在不少球證的執法角度或已向他出示紅牌，但在今仗卻逃過一劫，反而布斯基斯及費蘭度法蘭斯高在及後的推撞中，各獲得一面黃牌。

美斯被攔截後的反應：

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