【F1】咸美頓上街示威呼籲抗爭到底　F1承諾改變招網民批評做Show

英國F1車手咸美頓（Lewis Hamilton）近期頻為黑人平權發聲，更發起行動希望讓更多有色人種能成為賽車界一份子。不過這名平治車手的行動未止於「冷氣抗爭」，周日（21日）更走上街頭，參加倫敦Black Lives Matter的示威活動。

咸美頓周日於《泰晤士報》撰文，宣布與英國皇家工程學院（Royal Academy of Engineering）合作，成立Hamilton Commission，為更多有色人種加入賽車界及其他工科行業鋪路。

這名6屆世界冠軍同日更身體力行，走上倫敦街頭參加抗爭，以行動聲援黑人平權活動，並上載圖片到社交網站，呼籲各界人士抗爭到底。

咸美頓走上街頭，支持Black Lives Matter運動。（twitter @lewishamilton）

咸美頓見到不同種族人士參與示威大為所動，認為改變終會到臨，但在此之前一定要抗爭到底。（twitter @lewishamilton）

參加了海德公園的和平示威活動，見到不同種族及背景人士都支持這運動令我感到驕傲。場景令人動容，令我充滿正能量，相信改變終會到來，但到那一天前我們都不能停下來。 英國賽車手 咸美頓

六屆世界冠軍咸美頓批評F1中人面對不公平選擇沉默。（Getty Images）

平治試車做足防疫措施：

+ 9 + 8 + 7

咸美頓在宣布成立Hamilton Commission的文章中，憶述自己在白人主導的賽車世界中亦曾飽受歧視，故希望盡自己一分力去改變這個行業，期望未來一日有色人種亦可以得到公平的機遇。

F1於社交網站發表聲明，承諾為賽車界乃至社會變得更平等出一分。（Facebook @F1）

F1發文承諾令賽車場更多元化

F1周一（22日）亦於社交網站發聲明，承諾未來會作出改善，為賽車界及社會平等出一分力。

雖然有不人讚賞F1為平權發聲出力，但亦有人批評F1做法純粹「政治正確」，不可能帶出什麼實質改變。又有網民指摘不少舉辦賽事的國家亦有人權問題，但F1為了這些國家帶來的金錢都會默不作聲，揶揄這份簡短聲明只不過是一場Show。

F1 2020年首8站賽程：