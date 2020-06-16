【F1 2020】新增My Team模式　創造個人車隊力爭世界冠軍

在不少運動遊戲中，經理人模式亦是深受各玩家歡迎，當中包括《FIFA》的「Career Mode」及《2K》的「MyGM」模式，讓玩家一過「領隊癮」。 即將在7月推出全新的《F1 2020》，今年將徇眾要求新增「My Team」模式，親手創造一支屬於自己的車隊。

受新冠肺炎疫情影響，今年F1延期至7月初才正式開季，而官方遊戲《F1 2020》未有延期，與以往一樣在每年夏天推出，鐵定在今年7月10日「上架」，令車迷可以享受「雙料娛樂」。

今年適逢F1 70周年，《F1 2020》除了推出「車神」米高舒密加特典版，同時徇眾要求增加「My Team」模式，讓玩家終於可以創辦並管理一支車隊，挑戰現有的10支車隊，力爭成為世界冠軍。

新Game7月推出 特典送舒密加戰車 新增My Team模式

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在奧地利政府的許可下，奧地利站有望上演今季的揭幕戰。（資料圖片／Getty Images）

玩家可以在「My Team」模式中，由選用引擎及車手組合﹑尋找贊助商﹑研發戰車等項目亦需要玩家「一腳踢」處理，以創造自己心目中的車隊。在車隊的首一年中，除了玩家的自訂車手外，亦需要找來另一名F2的車手作拍檔。當然，玩家們可以在及後時間，簽入現時的F1車手，為自己車隊效力。

「My Team」一手創造屬於自己的車隊：

+ 2

在「My Team」模式中，現役20名F1車手的數值亦成為焦點所在，當中六屆世界冠軍咸美頓的數值為94，是全遊戲中最高的車手，而平治另一車手保達斯及韋斯達賓的數值同樣見「9字頭」，威廉士的新秀拿迪菲（Nicholas Latifi）的能力值僅得64，為全遊戲最低。

《F1 2020》現役20名車手「My Team」模式能力值：

+ 6 + 5 + 4

《F1 2020》的「My Team」模式預告片段：