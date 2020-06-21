F1│咸美頓與皇家工程學院合作　建立多元賽車世界意義更勝冠軍

平治車手咸美頓（Lewis Hamilton）最近積極就種族議題發聲，十分支持「Black Lives Matter」平權運動。 這名6屆F1世界冠軍近日於《泰晤士報》撰文，宣布與英國皇家工程學院（Royal Academy of Engineering）合作，創立Hamilton Commission，希望幫助更多人進入賽車界，建立更多元的賽車世界。

咸美頓於文中表示自己多年的賽車生涯，不時都要面對種族歧視，「小型賽車年代會被其他小孩丟東西，初時落場鬥F1時（2008年西班牙站），亦被塗黑面的白人車迷挑釁」。

這名英國車手直言，賽車世界白人主導，不常見到其他膚色人士，故沒有太多人會理解自己面對的問題，「亦不會有人為我發聲」，久而久之都已經習慣了。

咸美頓表示自己已準備好新一季比賽。（網上圖片）

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打破建制刻不容緩

咸美頓希望透過與皇家工程學院合作，可以使賽車世界「如我們這個多元文化的世界般」多元化。據咸美頓所言，Hamilton Commission將主力研究，如何讓更多對數學、科技工程及科學有興趣的黑人打入賽車或其他理科相關行業。

咸美頓早在美國黑人George Floyd被殺，各地爆發示威時，批評F1為「白人工業」，面對不公義竟然默不作聲，事後不少車手以及F1都表態支持Black Lives Matter運動，《泰晤士報》周日一文再次強調F1存在結構性的障礙，使黑人及其他有色人種都難以走上國際舞台。

咸美頓認為打破建制刻不容緩，「不能再做徒具象徵意義的事了」。

咸美頓透過社交網站支持示威者拉倒銅像的行動。（咸美頓Instagram截圖）

六屆世界冠軍咸美頓批評F1中人面對不公平選擇沉默。（Getty Images）

今年力爭追平舒密加七奪世界冠軍的咸美頓，希望計劃可以真的幫助更多有色人種走入賽車世界：「但願有朝一日，我能見到賽車界不論背景，願意給予一個藍領家庭出身的黑人小伙子成為賽車界一份子的機會。」

咸美頓作結時說：「贏得世界冠軍當然是件妙不可言的事，但我更希望世人記得我透過教育建立更公平的社會。」

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