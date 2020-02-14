【武漢肺炎】丁俊暉一棒破百捐款抗疫　李俊威憾負沙比出局

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中國桌球手丁俊暉在威爾斯公開賽雖然在16強不敵威爾遜（Kyren Wilson）出局，但他在上一圈交出兩棒過百度，並為中國的疫情捐出2000英鎊。

另外，港將李俊威挑戰沙比失敗，以2：4落敗出局。

丁俊暉在威爾斯公開賽（Welsh Open）首圈淘汰傅家俊後過關斬將，在第三圈迎戰占美羅拔臣（Jimmy Robertson），「小丁」在最後兩局分別打出一棒116度及110度，結果以局數4：1擊敗該名英國球手晉級。可惜，他在16強迎戰另一英國球手威爾遜，打出104度追平後反超前局數2：1，但卻被對手連取3局反勝，無緣8強。

中國的武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情嚴重，「小丁」在若打出過百度的話，便會捐出1000英鎊的善款，為國家抗疫盡綿力，他在今次賽事兩次一棒破百，合並捐出2000英鎊的善款。

丁俊暉在第3圈連續兩局交出一棒過百度，並捐出2000英鎊善款。（資料圖片）

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另外，在今次賽事表現喜出望外的港將李俊威（Andy），在第三圈挑戰名將沙比（Mark Selby），一度反先局數2：1，可惜沙比及後未有給予Andy太多機會，連續3局「開Break」分別打出85度﹑138度及83度，結果以局數2：4落敗，無緣更進一步。

李俊威挑戰沙比失敗，以2：4落敗出局。（資料圖片）

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