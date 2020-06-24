【體壇熱話】孫楊傳記電影2021開拍　禁藥風波也將被記載

孫楊早前因拒絕接受世界反禁藥組織（WADA）委託的突擊藥檢，於今年2月底被國際體育仲裁法庭（CAS）判處禁賽8年。縱使其後向瑞士聯邦最高法院提出上訴，但這名中國泳手於泳壇有如銷聲匿跡。 惟今日卻有消息傳出，孫楊的故事將搬上大銀幕，名為《孫楊傳》正在籌備開拍。

跟據CCTV6電影頻道《中國電影報導》官方消息，一主攻線上電影市場的公司公布了7部仍在開發及前期籌備的項目，其中就包括孫楊的傳記電影《孫楊傳》。

據指《孫楊傳》不僅收錄孫楊的奧運戰績及訓練日程，近幾年的禁藥風波也將記載。目前電影定於2021年開拍，但導演及演員有待決定。

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CCTV6電影頻道《中國電影報導》官方指名為《孫楊傳》正在籌備開拍。

消息一公布惹來內地網民一面倒抨擊，並紛紛揚言「罷睇」、「沒有必要」，也有人繼續攻擊孫楊犯錯後仍不懂低調，「媽寶男十百成電影真丟人」，並直言為此人開拍電影簡直是浪費資源。

孫楊2018年9月在家中拒絕接受突擊藥檢，今年2月底被瑞士洛桑的國際體育仲裁法庭裁定違反《世界反興奮劑條例》，重罰禁賽8年；惟他於4月30日向瑞士聯邦最高法院提出上訴。

▼孫楊生涯麻煩事圖輯（按圖放大）

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