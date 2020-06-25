足球熱話︱車路士新星靚仔好波仲勁有愛心　美臣蒙特原來踢過荷甲

今季在林柏特麾下表現大躍進的美臣蒙特（Mason Mount），已經在車路士穩佔一席位。 難得成名後蒙特沒有忘記自己的過去，眼見部分維迪斯球迷無法負擔球隊季票，他慷慨解囊向這支曾經效力的荷甲球隊支持者送暖，不止靚仔又好波，還充滿愛心。

林柏特上任車路士領隊後，因轉會禁令下順勢改變組軍方針，以年青球員為骨幹，隊中的譚美阿巴謙及美臣蒙特等小將獲得重用，而他們亦交出亮眼的表現。

車路士每季外借球員不計其數，並非所有年青球員亦有機會為車路士披甲。現年21歲的蒙特在今季回收前，曾兩度被「車仔」外借，在2017/18球季外借至荷甲的維迪斯，及後一季隨林柏特效力英冠的打比郡。

在林柏特的重用下，他今季至今未有缺陣，連續30輪聯賽全勤，並貢獻6個入球及5個助攻。蒙特出色的表現，更獲得英格蘭國家隊主帥修夫基賞識，被徵召入伍。

車路士外借戰將捱出頭 細數近年「人球」誰無奈的打轉

蒙特今季外借回收重返車路士，並穩佔正選的其中一席位。（資料圖片／Getty Images）

車路士同學會近年捱出頭的例子：

+ 3 + 2

曾效力維迪斯的蒙特，他與另外3名前維迪斯球員一同回饋舊東家，該支荷甲球隊在Twitter上公布，4名前球員為一眾沒有能力支付季票的球迷及醫護人員，向他們送贈來季的季票，使有需要的球迷在容許再度入場後，可以現場支持愛隊，而維迪斯盛讚4名舊將的善舉。

De steun van onze (oud-) spelers is groot! 🤩



Ook @masonmount_10, Vyacheslav Karavaev, @Lowietje73 en Eduardo schaffen seizoenkaarten aan! 👏



Ze maken supporters en zorgmedewerkers blij die niet in staat zijn om zelf seizoenkaarten aan te schaffen#Vitesse #MottenZeDan pic.twitter.com/CBmGiFqJt0 — Vitesse (@MijnVitesse) June 22, 2020

蒙特在2017/18球季效力維迪斯，他在各大賽事上陣39場，並貢獻13個入球及10個助攻，而他亦曾代表維迪斯出戰歐霸盃，維迪斯在當年以第6名完成聯賽。

蒙特在早兩季曾被外借至維迪斯，而他亦為球隊貢獻不少入球及助攻。（資料圖片／Getty Images）

美臣蒙特除了送贈維迪斯球迷季票外，他早前亦將自己出戰的簽名球鞋及皮球放上網上平台拍賣，希望為英國的兒童慈善機構籌款。

I’m auctioning off a signed pair of match worn boots and a football for @Tog4ShortLives #ChildrensHospiceWeek. Coronavirus has changed all our lives, but for the UK’s most vulnerable children, they have never needed their children’s hospice more.



➡️ https://t.co/v7Gm5k2nhY pic.twitter.com/dLTDVZ978Q — Mason Mount (@masonmount_10) June 23, 2020

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