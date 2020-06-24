【英超】曼聯重開首度回到奧脫福　虛擬球迷營造爆場氣氛

英超以閉門形式重開，不少球場在低層觀眾席拉上印有贊助商或支持醫護字句的帆布，仍難掃走冷清的感覺。 曼聯香港時周四（24日）凌晨，回到主場奧脫福對錫菲聯，出動虛擬球迷，使「夢劇場」人山人海。

曼聯對上一次於奧脫福作賽，已要數到3月9日英超主場以2：0勇挫曼城。等了107日，「紅魔」終於迎接Homecoming，主場鬥第9位的錫菲聯。

奧脫福門外裝上曼聯隊名的霓虹燈，早前特關上部分字眼，改為「NHS United」以示支持醫護。（Getty Images）

這支英超傳統勁旅在球場掛上帆布，分別寫着：「多數你們的支持」、「沒有球迷，足球什麼都不是」，「我們急不及待歡迎你們回到奧脫福」。

除了這些字眼的Banners外，「紅魔」更在全球收集40000名球迷的照片，並將這些照片做成鑲嵌畫，放在奧脫福各個看台上。

波基斯費南迪斯上輪射入12碼，助曼聯逼和熱刺。（Getty Images）

曼聯加上球迷照片，製造人山人海的感覺。（網上圖片）

+ 5 + 4 + 3

曼聯英超復賽首戰作客熱刺，最後憑波基斯費南迪斯射入12碼，以1：1逼和熱刺，現時於聯賽榜仍排第5，落後第4的車路士5分。另一邊廂，錫菲聯復賽一周兩賽，先悶和阿士東維拉，其後作客紐卡素更慘吞3蛋，現時排第8位落後今輪對般尼茅夫的狼隊兩分。

The stage is set for tomorrow's homecoming ❤️#MUFC pic.twitter.com/rzObi5BkQl — Manchester United (@ManUtd) June 23, 2020

第31輪直播賽程（按圖放大）：