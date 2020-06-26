利物浦奪英超｜謝拉特缺席「傳承」圖　高普：你和杜格利殊都有份

利物浦苦候30年再度高舉英格蘭頂級聯賽獎盃，歷代名宿全做「小鳳姐」，齊鼓掌同慶賀。 紅軍近年代表人物「神奇隊長」謝拉特，當然少不了。他在社交媒體轉胋利物浦官方製作的慶祝冠軍圖，喜道「開派對囉」。不過，另一張慶祝圖以傳承為主題，該會令他百感交集。

現為蘇超格拉斯哥流浪領隊的謝拉特，在Instagram緊隨母會的步伐。紅軍昨晨大勝水晶宮4:0，他有轉載球會的圖片。今晨曼城不敵車路士，令利物浦提早7輪奪冠，謝拉特在完場已轉貼慶祝圖片，恭賀紅軍奪得英超。

謝拉特與一眾紅軍昔日球員，同樣見證利物浦一圓30年聯賽夢。（Getty Images）

利物浦球迷齊集晏菲路外熱烈慶祝：

+ 7 + 6 + 5

謝拉特稱一眾頂級球員達到超凡成就，亦要多謝高普這位世界級領隊，以及教練團，更要特別感謝班主Fenway Sports Group （FSG）支援。好戲在後頭，他在最後一句告知等待了30年的紅軍球迷：

開派對囉！

謝拉特是紅軍名宿，看見愛隊在昔日「小弟」佐敦軒達臣帶領下登頂，心舒暢。（謝拉特Instagram）

紅軍官方製了幾張慶祝圖，謝拉特轉發的「CHAMPION」（冠軍）圖，紅字在中央，下方是領隊高普及隊長佐敦軒達臣，以及本屆各球員，底部加上晏菲路球球場及利市的地標建築。不少曾與謝拉特並肩作戰的昔日紅軍，如史杜列治、艾加、希比亞和盧卡斯利華等，都有轉發這張圖。

「人做我唔做，殺出新血路」，人人轉載同一相片，為紅軍奪得05年歐聯的門將杜迪克，拒絕跟大隊。他穿起球衣歎住飲品，慶祝奪冠。（Instagram）

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謝拉特最接近英超冠軍的一季（按圖放大）：

+ 5 + 4 + 3

另一張圖則以繪畫歷代帶領紅軍捧起聯賽獎盃的隊長，官方twitter附上一句貼文：「我們的歷史在延續……」圖中11人，從1901年助利物浦首次奪冠的拉斯碧（Alex Raisbeck），數到近代如桑拿士（Graeme Souness）、阿倫漢臣（Alan Hansen），中央是振臂歡呼，高舉英超獎盃的佐敦軒達臣。

利物浦的奪冠「Captain Eleven」，缺了「Captain Fabulous」。（利物浦Twitter）

對，這一張圖片，只記載捧起英超獎盃的紅軍隊長。捧歐聯的隊長，不在此列。謝拉特在2014年帶領利物浦，曾經非常接近聯賽冠軍，可惜只差那一步，在晏菲路中圈滑倒的一步。那一年的紅軍當在今季陣中者，只有一人，就是隊長佐敦軒達臣。他在最後幾場聯賽停賽，紅軍就在最後關頭失分。

帶領紅軍兩季內先後奪得歐聯與英超，佐敦軒達臣的地位不言而喻。（Getty Images）

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30年花開花落，利物浦成為冠軍，領隊高普說功成其中必有他和他，以及他們。高普說：「我知道杜格利殊如何支持我們，他等了30年，這冠軍屬於他，也屬於謝拉特。球員崇拜你們每位，得助輝煌歷史，很容易鼓動球隊前進」。英超第32周焦點賽事：