日本體操王子內村航平飛不起來　頸以下都很痛　止痛針都止不住

翻騰、跳躍、轉體、迴旋，就算偶有失手，也想華麗著地，完美謝幕。 出戰東京奧運，是日本運動員畢生目標，正如日本體操「全能王」內村航平。步入生涯黃昏之年，帶着不治之傷，只好忍痛放棄衛冕。 要達到運動員生涯最後目標，只能蓄銳一擊，以單槓決勝負。

多家日本傳媒報道，接近內村的人士指，這名兩屆奧運個人全能金牌得主，如能參加來年東奧，將不會參加全能賽及團體賽，轉為全力爭取出戰單槓。要好好完成鞍馬、跳馬、單槓、雙槓、吊環及自由體操，傷痕纍纍的雙肩，已無能為力。

里約奧運奪得全能與團體雙金，回到東京出席巡遊，一臉歡欣。（Getty Images）

內村航平的體操歷程Part1（按圖放大）：

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「頸以下的身軀都很痛」

2016年里約奧運，當年27歲的內村不僅衛冕個人全能，身為主將的他，更為日本隊相隔兩屆重奪團體金牌。一年後加拿大蒙特利爾世錦賽，他滿有信心爭取全能九連霸，但在跳馬著地時傷及足踝，退出比賽。自此，他的成績開始走向下坡。

這一跌之後，內村開始走下坡。（Getty Images）

內村3歲開始接觸體操，父母在長崎縣經營體育會，自小接觸彈床等體操器具。2008年起未曾間斷為日本出戰奧運，起落間得到榮譽，帶來傷患。年月日過去，一歲歲遞增，2017年世界賽一跌，狀態無復當年。去年4月全日本賽，內村在全能預賽兩度跌到地上，雙槓上手肘接觸槓面，臉上露出痛苦表情。出局難免，一代名將成績急跌，都不及現身說法，令人心酸，「頸以下的身軀都很痛」。

去年全日本賽，內村完成雙槓後按著左肩，痛苦與無奈交煎。（Getty Images）

過百針止痛藥 躍不過的難關

老兵不死，可惜有心無力。內村的雙肩到了極限，注入生理鹽水，按摩肌肉都根治不了。無法治本，只好治標，每每出現痛楚，就注射止痛針，「總共打了100針以上」。這一年來，練習量因傷大減，而且「就住就住」，對雙肩帶來極大負荷的吊環，已經不能完整練習。

要取得代表資格，須在國內選拔賽6個項目都要躋身前列。而且團體賽改制後，5人減至4人，都令內村機會大減。東京奧運因為新冠肺炎疫症延期一年，內村復元亦幫助不大。惟在國家出戰奧運，自是多年內心願，「沒有東京奧運，寧願退役」。

年紀與傷患，都是運動員天敵。內村正燃燒最後一點火花，搏盡入奧運。（Getty Images）

對於報道，內村回應無意退役，請外界繼續支持。把畢生功力，以及有限體力，集中在最擅長的單槓爭取最後機會。無論內村，以及支持者，只求他最後安穩著地。

內村航平的體操歷程Part2（按圖放大）：