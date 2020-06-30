【西甲】巴塞隆拿將帥不和升溫　美斯當助教無到直行直過

巴塞隆拿在西甲重開後，先後賽和西維爾及切爾達，將榜首領先位置拱手相讓予皇家馬德里，爭標形勢變得被動。 西班牙傳媒多次傳出，主帥斯迪恩與美斯為首的巴塞球員在更衣室中發生爭詏，而美斯更「做出面」，在比賽休息期間直接無視斯迪恩及助教，將帥不和愈演愈烈。

華維迪在今年1月與巴塞隆拿「分手」，由前貝迪斯主帥斯迪恩（Quique Setien）走馬上任，在西甲停賽前以兩分之差力壓皇馬佔據榜首。不過，巴塞在聯賽重開後，5仗兩度失分，分別賽和西維爾及切爾達，合共痛失4分，爭標形勢變得被動。相反，競爭對手皇馬卻5仗全勝，並反超前巴塞兩分。

切爾達隊長精彩罰球射破巴塞 曾是利物浦災難級收購

美斯踩人足踝無牌惹爭議 送出助攻領巴塞勝畢爾包

巴塞隆拿在上輪遭切爾達迫和2：2，再度失分。（路透社）

斯迪恩面對四大皆空的外憂，還要解決球隊的內部矛盾，西班牙傳媒多次傳出斯迪恩與麾下在更衣室內「炒大鑊」，但斯迪恩出席賽後記者會時，特意為事件降溫，表示與球員關係良好，不同意見當然存在，尤其在球隊未能取勝時，大家亦會更加着緊，強調關係十分健康。

主帥斯迪恩在場邊向隊員面授機宜。（路透社）

縱然斯迪恩再三強調球隊更衣室十分和諧，但有時「紙包唔住火」，在早前與切爾達碰頭一仗中，美斯「以身作則」力證隊中有問題存在。

作客切爾達的休息期間，美斯與眾將走向場邊飲水休息，巴塞的教練們亦把握時間面授機宜，當助教希望提點美斯時，但該名巴塞隊長完全把對方視為無物，放下手上的水樽後，便隨即回頭返回場中，而主帥斯迪恩一直目擊事件發生。斯迪恩賽後當然否認美斯無視助教，他指二人之間沒有特別的問題。

美斯「當佢無到」逐格睇（按圖放大）：

美斯直行直過無視助教片段：

A video of Lionel Messi " not listening " to his manager Quique Setien... if it were Cristiano Ronaldo, the media would be all over this. Meanwhile Goodbye Setien, 🤡🤡. Plastic club fc Loserlona #Barcelona #BETAwards2020 #HalaMadrid pic.twitter.com/VM8L6yrBjy — My Opinion.com (@_rankerworld) June 29, 2020

斯迪恩僅執教巴塞半年，但他的帥位已被動搖，根據足球網站《Goal.com》的消息指，除非斯迪恩領軍贏得西甲或歐聯錦標，否則難逃被解僱的命運。

曼城早前因違反歐洲足協的財政公平原則，在今年初被罰禁止出戰兩個球季的歐洲賽，並正在上訴階段，能否參加歐洲賽可以左右哥迪奧拿的未來。根據西班牙《每日體育報》消息，若曼城無緣出戰歐洲賽的話，巴塞將全力斡旋哥帥「回朝」，再度執教巴塞隆拿。

西媒盛傳一旦曼城被駁回上訴，巴塞將找回哥迪奧拿回歸執教。（資料圖片／Getty Images）

英超第32輪直播賽程（按圖放大）：