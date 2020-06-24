【西甲】美斯踩人足踝無牌惹爭議　送出助攻領巴塞勝畢爾包

巴塞隆拿昨晚西甲靠拿傑迪錫一箭定江山，主場以1：0贏畢爾包，但比賽的焦點仍在美斯身上。今日33歲的美斯生日除了獻出巴塞生涯第250次助攻，他在爭波的時候踩中對方後衛耶雷艾華利斯的足踝，但球證沒有給予黃牌或紅牌，賽後引起網民討論。

事發在68分鐘，美斯跟耶雷艾華利斯在禁區頂爭波，耶雷橫身落地，搶先用右腳掃走皮球。美斯遲來一步，衝向耶雷艾華利斯，他的右腳，踩中對方左腳足踝。球證吹罰美斯，但沒有給予他黃牌或紅牌，VAR亦沒有表示。

美斯與耶雷艾華利斯爭波片段：

美斯踩中對方足踝，但他是無心之失，來不到收掣，還是順勢抽水呢？美斯這個動作賽後引起網民的討論，有人認為只是意外，球證判斷合理，有人覺得這個動作值黃牌，亦有人覺得不論有意無意，這個動作足以給予紅牌。

這場比賽，就在這次犯規後不久，巴塞再攻入畢爾包的禁區，美斯輕輕傳予後備入替的拿傑迪錫，一射入網，助巴塞主場以1：0取勝。這是美斯為巴塞各項賽事送出的第250次助攻。巴塞31戰得68分，以3分領先30戰65分的皇家馬德里排榜首。

拿傑迪錫後備入替，接應美斯助攻入波。（路透社）

美斯助攻拿傑迪錫入球片段：