【西甲】切爾達隊長精彩罰球射破巴塞　曾是利物浦災難級收購

利物浦隔30年後再奪英超成為球壇熱話，現在的紅軍有一手好牌，前線的穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼粒粒皆星。 事實上，利物浦早年的失敗收購多如天上繁星，他們未能隨紅軍走到捧盃一步，但在英超打滾過後又再闖出一片天，艾斯柏斯（Iago Aspas）就是其中之一。

艾斯柏斯在2013年6月離開母會切爾達，遠赴英格蘭加盟利物浦，更穿起9號球衣，然而當時陣中尚有菲臘比古天奴、史達寧、史杜列治、蘇亞雷斯等，艾斯柏斯一直未能成為主力，到2014年1月才取得紅軍處子球。加上一直在西班牙生活的他未能掌握英語，場內場外困難重重下，僅在利物浦一季就外借回到西甲效力西維爾，其後再於2015/16球季正式回歸切爾達。

回到熟悉的環境、重新成為球隊主力，艾斯柏斯如魚得水，回歸切爾達至今5季，每季都有雙位數入球，三度成為球隊聯賽神射手，昨晚領軍在主場迎戰巴塞隆拿更踢得毫無懼色。

艾斯柏斯（左）回歸西甲後一直光芒四射，卻在英超有過失敗的一季。（Getty Images）

巴塞隆拿賽前與排次席的皇家馬德里同分，對賽成績更不及死敵，已沒有任何失誤空間；切爾達與尾三雖有段距離，但為了早日「上岸」亦需搶分。開賽僅6分鐘，美斯在右路開出角球，碧基頭槌頂中楣彈出，未能打開紀錄，到20分鐘，「球王」操刀罰球，他未有直射，而是極為精準地將皮球送到門前的蘇亞雷斯頭上，讓「哨牙蘇」輕輕頂入網窩。

美斯創里程碑 250次為巴塞助攻

惟巴塞後防應對反擊仍疲弱，換邊後遭史莫洛夫射破空門；67分鐘美斯再發威，趁對手後衛在禁區稍稍控甩腳即加一腳助攻予蘇亞雷斯，助這位射手梅開二度。美斯今仗兩度助攻，意味他在職業生涯中已為巴塞隊友送上250次助攻；他在今季西甲助攻榜上亦以17次助攻列榜首，拋離次席的蘇亞雷斯和樸圖（8次助攻）逾1倍。

美斯精準地助攻予蘇亞雷斯，曾兩度助巴塞領先。（Getty Images）

當巴塞滿以為可以全取3分之際，戲劇性一幕在88分鐘出現，切爾達在禁區頂左側獲得一記罰球，隊長艾斯柏斯直射彎過人牆外側入網，追成2：2，巴塞眾將只能難以置信地呆立原地。

補時最後一刻，迪亞高洛蘭迪幾乎為切爾達反勝，但達史迪根在門前救出。巴塞只得1分落袋後，在多踢一場下，只以1分優勢重上榜首，倘「銀河艦隊」今輪作客擊敗陣前易帥的愛斯賓奴，將重奪第一之位並拉開兩分差距。

西甲精華：切爾達2：2巴塞隆拿（beIN Sports）

艾斯柏斯效力利物浦的一季，紅軍與聯賽冠軍擦身而過，他亦只踢過15場，黯然結束短暫英超夢。但這未有打擊他的自信，自信上陣雖少、實力仍在，只待合適環境發熱發亮。果斷地離隊證明他決定正確：早前完成西甲100球里程碑、為切爾達上陣340次攻入150球、戴起隊長臂章……他在利物浦或許只是過客，卻令他更清楚天大地大，心安才是歸處。