【女足】香港女將韋婉婷正選戰阿爾巴尼亞聯賽　從膽怯踢到期待

香港女子足球代表韋婉婷早前遠赴阿爾巴尼亞，出戰當地女子聯賽，效力多屆冠軍球隊Vllaznia。 「韋婉」昨日（30日）正選上陣對Maliqi，賽後談及自己的狀況及對未來的期盼。

韋婉婷出戰對Maliqi的聯賽，意味她已順利通過10天的試用期，正選上陣的她踢足半場，雖未有交出入球及助攻，但也助球隊上半場以9：0領先。「韋婉」半場被調出，Vllaznia終以14：0大勝一場，今季15場暫時全勝，下仗將與次席的Apolonia合演榜首大戰，若能勝出，則會非常接近聯賽7連冠。

韋婉婷為Vllaznia正選上陣，以14：0擊敗對手。（Graeme Chan提供）

韋婉婷賽後透露，自己與Vllaznia的合約暫時簽到季尾，「順利完成賽事的話如無意外會成為聯賽冠軍，接下來會挑戰歐聯」，對於有無信心續約，她則表示會順其自然，「在練習中做好自己」。

韋婉婷在球隊中主要擔任分波、穿針引線的角色。（Graeme Chan提供）

講到來到阿爾巴尼亞兩周的心情，「韋婉」透露初到埗時有點膽怯，「始終自己一個前來，而且落機後第二天就要練波，有點疲倦，練習時覺得自己在對抗性方面有不足，覺得有差別」，不過休息、調整過後，感覺有所改善，「適應了這種碰撞，也慢慢放膽，不再擔心別人的目光，一切都比想像中順利。曾擔心敎練對我有什麼想法，但最後也撇開了」。

韋婉婷期望可出戰歐聯，但未有想得太遠，只專注自己表現。（Graeme Chan提供）

韋婉婷稱，自己今仗主要作用是轉邊和供應，「教練曾說喜歡我的傳球率，分波是我的主要角色」。談及下仗榜首大戰，她亦相當雀躍，道：「期待！因為球隊每場都大比數獲勝，想知道第二名球隊的實力；而且來到後，在球隊操練中會體驗到對抗性，也想知道跟不是隊友的人交手的話，對抗性會如何。」