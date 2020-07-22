【新冠肺炎】市民無視封灘照聚集　康文署「辣招」應對

本港第三波新冠肺炎疫情反覆，康文署上周三（15日）公布暫停開放所有戶外康樂場地，包括轄下所有泳灘，惟市民依舊自由進出暢泳。 康文署周二（21日）發出新聞稿，指已即時關閉洗手間設施並加強圍封各泳灘，籲市民勿前往泳灘。

在「封灘令」下，康文署即使已封閉泳灘沖身設施及更衣室，洗手間亦已暫停開放，然而泳客無視禁令硬闖泳灘，享受日光浴甚至落水暢泳；不少泳客把洗手間當成臨時更衣室，不只把腳放在洗手盆內沖洗，部分泳客更在洗手間向身體潑水沖身，致地板積滿泥沙，衞生情況欠佳。

港九拯溺員工會昨日接受雷霆881訪問時，更透露在沖身設施關閉下，竟有泳客不滿、並向救生員發洩，惟救生員沒有執法權，最終只能勸阻，工會遂促請政府加強宣傳教育，甚至考慮全面封閉海灘，以防市民無視禁令。

疫情下市民在周末仍一家大細到沙灘享樂。（資料圖片/李澤彤攝）

康文署堵塞漏洞 關閉泳灘沖身室及洗手間

康文署昨日即宣布推出「辣招」堵塞漏洞，即時起關閉泳灘沖身室及洗手間，以免增加感染風險，亦呼籲市民盡量呼籲親戚朋友避免再到沙灘，及體諒防疫措施帶來的不便。惟由於部分泳灘受地形限制，未必可以全部圍封，康文署同時籲市民忍耐和自律，不要進入泳灘範圍。

因應疫情最新情況，康文署早前已暫時關閉轄下所有刊憲泳灘，泳灘的救生服務已暫停。當局呼籲市民切勿到已關閉的泳灘，以免發生危險；亦會加派人員在相關地點巡邏，如發現違規情況，會採取適當跟進行動。

康文署全面「封灘」（按圖放大）：

泳後洗手間沖身 衛生環境惡劣（按圖放大）

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此外，康文署日前亦透過新聞稿宣布，原定8月2日、年度「全民運動日2020」將會取消開放康樂設施供市民免費使用的安排，當日將以網上播放一系列全新的健體運動示範影片作替代，鼓勵市民抗疫期間做家居運動。