東京奧運｜延期一年明閉門倒數　奧組委辦「晒冷騷」重燃國民熱情

2020東京奧運歷史性延期至明年7月23日揭幕，國際奧委會（IOC）宣布將在周四（23日）日本時間晚上8時、即明年揭幕禮同一時間，於新國立競技場播放短片，除為延期後的奧運開幕邁入365天倒數，同時向運動員與支撐東奧進行的工作人員致敬。

新冠肺炎全球肆虐下，東京奧運成為現代奧運124年來首次非戰爭因素不能如期舉行的奧運會。縱然主辦城市東京如今正面臨確診個案激增、全球疫情也毫無緩和跡象，日本最新民調結果更顯示，逾七成國民認為奧運會應再度延期或停辦，令這個體育盛會能否於明年如期登場充滿未知數。

東京奧運在疲情下延期一年，倒數活動亦因東京確診數字急升下，需閉門進行。（GettyImages）

7・23晚上8時播片 向世界各地運動員致敬

2021東京奧運已落實於7月23日掀起序幕，IOC與東京奧組委宣布，將於明晚8時舉行閉門倒數活動，可望在疫情下重燃大家對東奧的熱情。東京奧組委以「向一年後。一步進發。〜 +1 Message〜TOKYO2020」（⼀年後へ。⼀歩進む。〜 +1メッセージ〜 TOKYO2020）為是次閉門倒數活動主題，藉在明年揭幕禮同日同一時間播放影片，向疫情下依然努力不懈奮鬥的各國運動員、以及支持東奧的人們致敬與表達謝意。

日本疫情出現反彈，也澆熄民眾對奧運的期待之情。（GettyImages）

東京奧運官網透露，去年末戰勝白血病的日本泳隊主力池江璃花子，將在影片中登場。月初才滿20歲的池江，是日本及世界泳壇新星，在2018年雅加達亞運勇奪6金創下歷史。日本隊寄望這名「天才少女」能於東京奧運主場出擊創佳績，惟她不幸於去年2月診斷患上白血病，專心治療下直至去年12月才開始復健。雖然趕不上東奧尾班車，2024年奥運成為了她前進的目標。

池江璃花子在2018亞運會上勇奪6金2銀。（池江Instagram）

東奧組委在官方Twitter已有一系列 #1YearToGo 的倒數宣傳。（TOKYO2020 Twitter）

除了播放影片外，為宣傳「#1YearToGo」的倒數一年企劃，大會亦安排了星級運動員在明日於社交媒體Instagram「開Live」，與大眾進行交流。日本派出了奧運體操3金得主、體操史上唯一世錦賽個人全能6連霸的内村航平，以及歷來第一位世錦賽女子自由體操冠軍村上茉愛於下午亮相。

東京奧運將於明年7月23日進行開幕儀式，而壘球及足球率先在開幕禮前的兩日掀起序幕，女子射擊10米氣步槍將於24日決出東奧首面金牌。

里約奧運體操男團金牌、個人全能金牌得主內村航平會在明晚日本時間7時與大家「Live Chat」。（東奧官網）

港隊已穩奪的東京奧運入場券：