【新冠肺炎】難以所有地方強制戴口罩　陳肇始：跑步行山有困難

新冠肺炎疫情嚴峻，食物及衞生局局長陳肇始今日宣布，擴大口罩令至列明的室內公眾地方、巴士總站及公共交通交匯處，措施將於7月23日生效。被問到為何不把口罩令擴大到室外所有地方，陳肇始提到市民在空曠地方做運動，例如跑步及行山時，強制戴口罩有難度。

今日香港新冠肺炎新增113宗確診個案，創單日新高。同日，政府宣布收緊防疫措施，包括擴大口罩令的實施範圍。除了公共交通工具之外，市民在指明的室內公眾地方、巴士總站及公共交通交匯處，都必須戴上口罩。措施於7月23日起生效，為期兩星期。

食物及衞生局局長陳肇始宣布擴大口罩令範圍，但她表示難以強制市民在所有地方戴口罩。（高仲明攝）

有記者提問，為何不把口罩令擴大至所有地方，陳肇始解釋室內風險較高，「疫情的群組大部分在室內發生」，她還考慮到市民在室外做運動的需要。她說：「如果去到所有地方都強制，當然會有困難，因為例如去跑步、做運動及行山，在空曠的地方，強制戴口罩都有難度。」但她不排除之後有需要的話，再擴大口罩令的範圍。

陳肇始表示考慮到市民會在空曠地方做運動，所以未有將口罩令擴大至所有地方。（資料圖片）

陳肇始認為強制戴口罩行山及跑步有難度。（資料圖片）

陳肇始呼籲市民避免外出，需要自律及忍耐。她說：「香港疫情正處於最嚴峻的時刻，我再次強烈呼籲，所有市民盡量留在家中，避免不必要的外出，減少在街外用膳，停止不必要的社交活動。」