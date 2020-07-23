【立法會選舉】霍啟剛參選體演文出界鬥周小龍　體壇名將現身支持

今屆立法會選舉的各個功能組別都已陸續接獲提名，其中港協暨奧委會副會長霍啟剛今早（23日）於Facebook上舉行網上發布會，宣布參選2020年立法會換屆選舉，出戰「體育、演藝、文化及出版」功能組別。

霍啟剛的參選發布會以「逆境並肩，重啟希望」為主題，揚言希望善用累積多年的經驗、人脈、資源，為業界服務，單車名將黃金寶和香港保齡球代表胡兆康亦先後支持。霍啟剛最希望為立法會帶來正能量：「虛心聆聽，為業界爭取長遠而穩定的政策，才可以可持續地發展。」

霍啟剛出身體育世家，爺爺為「愛國商人」霍英東，為東昇足球隊創辦人、亦曾出任愉園足球隊會長，曾為香港足球總會首位華人會長；霍啟剛父親霍震霆同樣在體育界身居要職，亦是現任足總會長。霍啟剛本人活躍於體育界和青少年發展事務。除了擔任港協暨奧委會副會長，他身兼香港體操總會會長、亞洲電競體育聯合會主席、香港各界青少年活動委員會執行主席。

霍啟剛昨日於Facebook上宣布參選。（霍啟剛Facebook）

發布會中霍啟剛表示受疫情影響，體育、文化演出、書展等活動都被迫停擺，從而看到政府對行業了解不足，支援只是「見步行步」，業界缺乏跨部門的支持，也暴露業界脆弱的生態。「我們面臨人才流失，業界萎縮的情況，對未來失去信心，失去希望，也失去方向。」

霍啟剛出身體育世家，現為港協暨奧委會副會長。（資料圖片）

霍啟剛表示自己在疫情間以不同方法了解業界，同時收到不同行內人士的支持，希望自己可以行前一步，遂決定參選。父親霍震霆，自1998年就曾連任4屆「體演文出界」功能組別議員，若霍啟剛當選將重踏爸爸立法會議員之路。

活躍於體育界的霍啟剛早前亦為界別發聲，並向政府爭取向各體育總會註冊的教練發放援助，3月中也向過千個體育屬會發放《關注體育教學工作受疫情影響問卷調查》以收集相關數據，了解體育界行業受影響情況，以爭取第2輪抗疫基金支援體育界。

在疫情下霍啟剛少次為全職教練發聲爭取抗疫基金和支援。（資料圖片）

曾自認「不熟悉體育」的現任體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國即將退位，表示自己將不會競逐連任。至於「體育、演藝、文化及出版」功能組別其他已報名候選人，暫時有前香港網球總會主席周小龍。

昨日報名的周小龍表明會支持民主派35+，並會在議會內以適當手段令政府回應「五大訴求」，他亦已簽署確認書，稱「完全沒有機會被DQ」，但強調自己並非「盲撐」國安法，指出若國安法破壞三權分立及教育制度，就不會支持；又認為體演文出界應以新聞自由、言論自由及創作自由為核心價值，選民應支持民主派人士。

周小龍除是前網總主席，亦是商人，其童裝公司早前曾放置宣傳反修例示威的「新民主女神像」，其後被商場要求移除，事件引來熱話。

前香港網球總會前主席、童裝商人周小龍已報名參選體育、演藝、文化及出版界功能組別議席。（資料圖片）

霍啟剛與太太郭晶晶生活照：

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