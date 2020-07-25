東京奧運｜原先揭幕日變遊行抗議　日本示威者：奧運是「災害」

2020年7月24日本應是東京奧運的開幕日，惟新冠肺炎全球肆虐，被迫延期。 最諷刺的是，在原本的盛典揭幕日，奧運主場館新國立競技場前，出現的並不是進場的觀眾和選手，卻是約30名準備遊行的抗議者。

相較於2013年成功申辦奧運時高達7成民眾的支持率，日本《共同社》最新民調顯示，只有23.9%受訪東京市民支持東奧明年夏天如期舉行，反對者較上月增加約18%。若賽事明年上演，當中44.1%受訪者認為應閉門或減少觀眾，降低染疫機會。

當日約80名抗議者參與遊行，沿路線行3圈。（Twitter：反五輪之會）

日本民間組織：中止而非延期



有日本民間組織組成反對東奧的「奧運災害聯絡會」與「反五輪之會」（NO OLYMPICS 2020），並在周四和原本東奧揭幕的周五（24日）策劃集會與遊行活動。對於疫情下仍主張舉辦奧運、加重醫療負擔與日本人對公眾衛生的不安，「奧運災害」認為舉行東奧是災害而不是盛事，應該中止而非延期。大會昨日以「中止一択」為口號，於主場館旁的日本奧林匹克博物館（Japan Olympic Museum）作遊行起點。

東京奧運「中止一択」遊行 近3倍警力示候（按圖放大）：

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有組織更印刷了書籍《反對東京五輪的18個理由》。（網上圖片）

民眾昨日高舉標語反對東京奧運，有示威者接受《路透社》訪問時表示，認為奧運僅讓營造商和政府獲利，對於貧困或弱勢的人恐怕會雪上加霜。另外，也有抗議民眾認為與其花3兆日圓在奧運上，不如把這些錢資助予有需要的人，政府選擇延期辦奧運會是不負責的決定。

警方嚴陣以待數十名示威者，有人在網上挖苦「前代未聞」。（Twitter：反五輪之會）

遊行的市民不滿警方拍攝大頭。（Twitter：反五輪之會）

市民不滿警察橫暴 「奧運就可以不理法律？」

遊行路線由JOC集合，沿新國立競技場、明治通、表參道、原宿車站，最後於五輪橋解散。不少參與遊行的市民，對於路線上人數多近3倍的警力，以及其粗魯行為大表不滿，警員用手推撞，以擴音器講話重疊令現場更混亂。

「反五輪之會」在Twitter上表示，原先申請的「不反對通知書」被拒絕後，上訴書也遭到無視。「書面上訴不止被四谷警署拒絕，更扔到路上，然後今天無理要求遊行中止並解散，這樣也可以嗎？因為這是奧運？法律、手續等等都可以無視和亂來了？」有示威團體更不滿路邊的便衣警隨意拍攝參與人士「大頭」，「警察在沒有正當理由下拍下了照片，觸犯了憲法第13條，不能原諒」。

抗議民眾認為政府只看利益而延期辦奧運，是不負責的決定。（Twitter：反五輪之會）

日本在解除全國緊急狀態後，確診病例再度激增，7月24日晚上統計，當天全日本總計769人確診，是疫情爆發後的最高紀錄。

港隊已穩奪的東京奧運入場券：