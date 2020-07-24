東京奧運｜東京巨蛋、晴空塔建築公司設計　木質體操場館賣點是⋯

東京奧運雖受疫情影響延期一年，不過籌備工作仍然繼續，早前才重新進行倒數。 而用於舉辦東奧體操賽事的有明體育競技場亦已完工。有明體育競技場由有百年歷史的日建設計事務所主理，場館用上環保木材，處處體現日本傳統木建築工藝之美。

東奧有明體育競技場亦已落成，木質場館流露日系質樸美感。（SS）

東京奧運原定於今日（24日）開幕，無奈受肺炎疫情影響需延期一年舉行。雖然東京疫情仍未受控，甚至一年後奧運能否如期舉行仍是未知之數，不過，奧委會就決定按照原定計劃繼續籌備工作：昨日，東奧主辦方以「2020+1」為題，發布新的影片為一年後東奧再次倒數；另外，東奧有明體育競技場亦已落成，場館用上日本傳統建築工藝，整座木製場館處處流露出質樸自然美學。

有明體育競技場由日建設計建築事務所打造。日建設計自1900年創立，至今主理過的大型項目遍及中國、越南、新加坡、韓國等地，其中最廣為人知的設計項目莫過於一眾東京地標： 不論是62年前建成的東京鐵塔、1988年落成的東京巨蛋，抑或是2008年峻工的晴空塔，全部由日建設計事務所主理設計和建造工程，務求用創意和設計，為東京城市面貌注入新元素。

一覽日建設計過往主理著名建築項目：

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這次日建設計因應奧運所需，打造有明體育競技場，用作舉辦奧運體操比賽。有明體育競技場建於東京灣區域，東京灣區曾經為貯木場，附近亦有不少木材事務所，日建設計故特意以「港灣木舟」為題設計，呼應該區域往日發展光景。據知，場館上方的拱型屋頂共117米長，為全球最大的木製屋頂，另外場館牆身、梯階以至內部觀眾席座位均用上木材建造，旨在展現日式傳統建築工藝外，亦體現和自然共存的理念。事務所在設計時亦特別在場館隔熱、隔音方面費心，滿足奧運場地所需。

點擊看有明體育競技場場館設計細節：

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除了美觀實用， 有明體育競技場亦貫徹東京奧運環保作風。這次東奧不論是主場館「新國立競技場」，抑是奧運村的「紙版床」，全都強調環保，配合可持續發展方針。而這座新落成的有明體育競技場所用木材則全部取得認證，確保所得木材經有計劃採伐，對生態系統的破壞降低。另外，奧運結束後，場館內部臨時座位將會拆走改成展覽空間，木材亦會循環再用，減少浪費為環境出一分力。