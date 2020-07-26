【英超】曼聯覓辛祖替身　歐聯資格左右轉會　中場批紅軍兩將自大

英超今晚（26日）煞科，前列「爭四」形勢最受關注。賽前排第3位的曼聯將作客李斯特城，若能保持不敗，就肯定取得來季歐聯資格。英媒指出，能否取得這「關鍵1分」，將成「紅魔鬼」增兵計劃的關鍵。 賽前，曼聯中場安達斯彭利拿（Andreas Pereira）卻公開「辣火頭」，在訪問中狠批死敵利物浦兩名球員「自大」。

自般奴費南迪斯在1月加盟後，曼聯表現大有提升，目前在英超已保持13場不敗；相對復賽後9戰得3勝、且傷兵滿營的李斯特城，在煞科的前四大戰獲看高一線。夏季轉會窗亦會在明天（27日）重開，英國《曼徹斯特晚報》指出，能否在今晚奪得歐聯資格，將大大左右曼聯的轉會計劃。

盛傳曼聯已希望羅致辛祖3年之久。（Getty Images）

《曼徹斯特晚報》報道，曼聯若獲得歐聯資格，來季有機會獲得額外7000萬英鎊收入，對於轉會窗自然無往而不利；但若再一次失落歐聯資格，曼聯或要改變對策，蘇斯克查亦坦承，受疫情影響，轉會市場情況不明朗，「但我們已預備好不同計劃應對不同情境」。報道指出，曼聯對於查頓辛祖已等得太久，上季已因未能獲得歐聯資格而暫棄辛祖，轉而收購丹尼爾占士，但今季即使失落歐聯，仍會嘗試將辛祖帶到奧脫福球場，惟多蒙特仍「企硬」1億歐元轉會費。

近日傳出曼聯欲羅致拜仁慕尼黑的京士利高文，報道指此子是曼聯的後備計劃，若求購辛祖最終失敗，則會將目標轉向高文。不過拜仁高層已表明不會在今夏出售高文，「紅魔鬼」如有需要，或爭取借用這名24歲法國翼鋒。

京士利高文出身自巴黎聖日耳門，亦是法國國家隊成員。（Getty Images）

利物浦早前終於舉起英超冠軍獎盃，卻惹來車路士領隊林柏特批評紅軍「目中無人」，曼聯中場安達斯彭利拿日前亦加入戰團，他接受巴西Youtube頻道《Desimpedidos》訪問時，被問及在英超遇過「最寸」的球員。

彭利拿對此坦白回應：「我不太喜歡那個人，就是占士米拿，我也老實說，我也不喜歡那個雲迪積克，他是個Marrento（葡萄牙語，意指自大），就是他踢波的方式也目中無人」，談及英超中的「好人」，他則盛讚兩名同胞：「大衛雷斯和韋利安是最好的人」。

然而，彭利拿本身亦處於風口浪尖，他今季在曼聯各項賽事上陣39場、取得2個入球，復賽後卻未曾正選上陣。兩周前，他在Twitter指出遊戲《Call of Duty: Warzone》的伺服器似乎出了問題，反遭球迷留言批評，終變成罵戰。

安達斯彭利拿與曼聯球迷互轟：