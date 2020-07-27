【田徑】香港60年代男飛人威林喜路離世　曾任1964奧運火炬手

曾屢破香港男子短跑紀錄的60年代著名「男飛人」威林喜路（William A. Hill），於今日（27日）早上離世，終年75歲。

威林喜路曾在1963-1964及1964-1965年度兩奪香港田徑最佳男運動員殊榮，亦曾代表香港出戰1964年東京奧運的男子200米及400米項目。

當年威林喜路亦成為火炬接力香港站第4棒火炬手。今屆延期的奧運會在日本東京舉行，是日本首都自1964年、睽違56年後再次主辦夏季奧運。而香港在1964東奧不僅派出一支包括39名運動員的代表團參賽，更被首次選為亞洲其中一個傳遞聖火的城市，威林喜路亦參與了此香港重要歷史時刻。

威林希路在1964年當上奧運會香港站的火炬手。（Olympic torch 1964）

畢業於拔萃男書院的威林喜路，不只是香港站的接力火炬手之一，同年他在學界田徑賽中，分別以21.60秒及48.80秒打破當時200米及400米香港及香港青年紀錄。他以21.60秒打破香港男子200米紀錄後，及後於1966年以10.7秒追平100米香港紀錄（其他造出相同紀錄運動員包括1957年S. Xavier，1961年Leung Shui Hey及1966年Chow Chun Nang）。同年，他代表香港出戰曼谷亞運會並以48.5秒刷新男子400米香港紀錄。

兩奪年度香港最佳男運動員風采（按圖放大）：

這名香港著名60年代男飛人，屢次為港創下多個短跑紀錄。（香港業餘田徑總會Facebook）

威林喜路出戰曼谷亞運會並以48.5秒刷新香港男子400米紀錄。（香港業餘田徑總會Facebook）

港隊已穩奪的東京奧運入場券：