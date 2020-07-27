【新冠肺炎】香港首位確診運動員李振豪　發文籲為防疫停止訓練

本港新冠肺炎疫情惡化，戰勝病魔的空手道港將李振豪，今日於個人Facebook發表說：「其實我們是否可以再做更嚴厲的措施去預防疫情？」指出作為專業運動員，是否應該停訓或參考外國防疫措施，定期為運動員或員工做大型檢測。

香港空手道運動員李振豪，與隊友曾綺婷、周家謙、法籍教練懷達以及並非同行往返的總教練威廉湯馬士，在2月赴法國集訓返港後，先後證實患上新冠肺炎，經過51日後終戰勝新型肺炎康復出院。這名曾被標籤為個案編號172號病人的港將，染疫時或出院後均曾於Facebook以樂觀心態撰文，鼓勵港人齊心面對逆境。

康復後稍早前已恢復訓練的他，有見今日確診數字再度過百，香港疫情持續惡化，他以專業運動員身分於Facebook寫道：「作為專業運動員，跟著指引去訓練是理所當然的事情。但關乎集體利益同健康著想，我們是否再應該想想是否應該停一停或者像外地一樣定期幫運動員或員工做大型檢測。」

李振豪經過51日後終戰勝新型肺炎康復出院。（李振豪Facebook）

「不想悲劇再一次發生，每一次回想都是惡夢」

他又提出在國際大型比賽均因疫情而取消或延期下，是否應停止訓練，減低染疫的風險，以免自己經歷過的「悲劇再一次發生」。

最早入院的李振豪卻是當中最遲出院的運動員，留院長達51天，「如果16-12星期後肯定有大型賽事如奧運外圍賽，我心甘情願繼續冒險，但是短期內我們真的有高強度的比賽嗎？我絕對沒有任何不敬，只是不想悲劇再一次發生，每一次我回想起對我來講都是一種惡夢，因為受影響的人實在太多了。而當然這一個只是我個人的想法，不代表所有人，但都想大家保重身體。」

李振豪提出在沒有國際大型賽事下，為了集體利益和健康著想，是否應停下訓練。（李振豪Facebook）

月中才剛踏入29歲的他，其實於第3波疫情爆發時，已感到擔憂，表示朋友們都對他開玩笑說「你唔驚啦，身體有抗體」，然而他每當看到疫症的新聞時，那種恐懼的感覺再次回到他身邊，「好似再次拉返我回到病房一樣，那些機器嘟嘟的聲音，肅靜的感覺，原來那病毒早已在我心底留下了痕跡。」他坦言那段日子真的不容易捱，困難在於預計不到明天，「但人生本來就是荊棘滿途，再難都要深呼吸捱過去。」

「原來那病毒早已在我心底留下了痕跡。」他坦言對疫情再度爆發感到憂慮。（李振豪Facebook）

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