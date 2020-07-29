【羽毛球】世界羽聯宣布取消9月賽事　羽壇重啟最快10月

新冠肺炎疫情全球蔓延下，世界羽聯（BWF）今日（29日）於官網宣布取消9月舉行的4站巡迴賽賽事。

世界羽聯自3月起就因新冠肺炎全面停擺，於5月時一度因疫情稍微緩和暫於8月重啟賽事，並在8至12月間安排了22場賽事。然而，原定8月舉行的印度海德拉巴公開賽及中國大師賽，已因疫情反覆而相繼取消。

自3月的全英羽毛球公開賽後，香港羽毛球隊因球壇停擺一直未有比賽。（資料圖片/鄭子峰攝）

BWF經調整賽程後，原本由台北羽球公開賽「打頭陣」，但新冠肺炎疫情未趨緩，BWF與其他主辦羽總經過多次協商後，最終決定以防疫和選手安全為優先，取消9月所有賽事。BWF秘書長Thomas Lund在聲明中表示：「這些決定是出於為確保職球員、觀眾與志願者的健康着想，我們對取消巡迴賽賽事當然感到非常失望，但每位參與者的利益是我們目前的首要考慮。」

中華台北「一姐」戴姿穎曾在台北公開賽三度封后，今年無緣於主場作賽。（新華社）

4站落實取消的巡迴賽賽事包括台北公開賽、韓國公開賽、中國公開賽及日本公開賽。根據BWF賽程，最快重啟的比賽將會是定於10月3至11日在丹麥舉行的湯優盃決賽周。

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：