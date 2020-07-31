【英冠附加賽】富咸不敵卡迪夫城照晉級　與賓福特爭英超最後一席

英冠附加賽4強次回合，由名將史葛柏加帶領的富咸挾兩球優勢重返主場，雖然以1：2不敵鬥卡迪夫城，兩回合合計總比數仍以3：2勝出，將與早前晉級的賓福特在溫布萊爭奪來季英超最後一席。

富咸在首回合作客兩球淨勝卡迪夫城，晉級形勢大好，惟卡迪夫城亦沒有輕易言棄，次回合極力掙扎下使富咸吃下不少苦頭。

前熱刺青訓建功 富咸兩球挫卡迪夫城晉級在望

利物浦借將建功難救史雲斯 賓福特平反敗局躋決賽

前熱刺青訓奧路馬上仗建功，富咸帶兩球領先優勢返回主場戰次回合。（Getty Images）

客軍在開賽早段以一記角球攻破富咸，守衛居迪斯尼爾遜頭槌建功，落後的富咸立即回應對手，上仗射入罰球奠勝的基巴奴搶點成功，門前快腳一篤射入，落後24秒後即追平，回復兩球的領先優勢。

卡迪夫城換邊後再度以死球攻勢數糊，左路一次界外球使出「手榴彈」戰術，門前一輪混戰，富咸門將羅達克先救出對方的頭槌，卡迪夫城的李爾湯連補射得手，47分鐘再度拉近比數，惟及後未能再改寫紀錄，富咸結果以總比數3：2淘汰對手闖入決賽。

卡迪夫城今仗兩度領先，惜不足以讓他們平反敗局。（Getty Images）

富咸主帥柏加賽後坦言球隊發揮不似預期，「卡迪夫城今仗發揮突出，放開懷抱作賽下給予我們更多的壓力，我們的表現同樣受制於他們，麾下表現與預期有出入，以一場敗仗晉級並不理想。無論如何，我們需要將注意力放在決賽上，如何重拾狀態並返回英超是當前急務。」

富咸主帥柏加坦言球隊表現不似預期，即使晉身決賽亦顯得沒精打彩。（Getty Images）

富咸與賓福特將在香港時間周二（8月4日）深夜，在溫布萊球場上演英冠附加賽決賽，爭奪來季英超的最後一個席位。賓福特在兩軍今季對碰往績中佔優，兩回合同樣淨勝富咸，該支「蜜蜂兵團」力爭於決賽再度擊退富咸，首度殺上英超。

賓福特主場反勝史雲斯，距離首戰英超只剩最後一步。（Getty Images）

賓福特球迷場外狂歡慶祝：

【最新足球轉會傳聞】