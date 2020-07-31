【F1】佩雷斯成首名車手染新冠肺炎　今周無緣鬥英國站

自今年一級方程式（F1）掀起序幕後，賽會不停為車手及車隊工作人員進行新冠肺炎病毒測試，確保分站在安全的情況下舉行。 不幸地，Racing Point車隊的佩雷斯成為首名染疫車手，亦是F1開賽後的首例，該名墨西哥車手隨即接受隔離，無緣出戰本周末的英國站。

在疫情下開賽，F1賽會訂立多條衛生守則，防止病毒在賽道上散播及威脅所有車手及工作人員的健康。F1賽會在每站前均向眾人進行病毒測試，首3站未有發現車手染疫，可惜在今周在英國站前「斷纜」。

佩雷斯確診患新冠肺炎，將缺席今周末的英國站。（資料圖片／Getty Images）

Racing Point車手佩雷斯（Sergio Perez）周四（30日）未有現身於銀石，車隊指該名墨西哥車手正等待測試結果，因安全起見已接受自我隔離。車隊及後確認佩雷斯的病毒測試呈陽性，成為F1開賽後首名染疫的車手，並表示他將缺席本周末的英國站賽事。

Racing Point表示佩雷斯已接受自我隔離，而一眾與他有緊密接觸的車隊工作人員同樣隔離，一切謹遵FIA及賽會的衛生守則。車隊同時指佩雷斯身體狀況良好，希望他可以早日康復，盡早重返戰車再度出戰。

佩雷斯首3站為Racing Point取得22分，暫列車手榜第6位。（資料圖片／Getty Images）

F1 2020 車隊積分榜：

+ 6 + 5 + 4

Racing Point急尋「Plan B」 傳有意請德國好手出山

暫時為Racing Point取得22分﹑車手榜列第6位的佩雷斯染疫缺陣，車隊如今只剩下「太子爺」史杜爾一名車手，「粉紅平治」聲明中強調希望以兩架戰車出戰今周的英國站，但未有公布取代佩雷斯的車手，雲當（Stoffel Vandoorne）及古鐵雷斯（Esteban Gutierrez）是「粉紅平治」的兩名試車手，有機會成為「Plan B」臨危受命出戰。

根據賽車網站《Motorsport.com》消息透露，Racing Point屬意找來上年離開F1的德國車手侯根保（Nico Hulkenburg）任「替工」，伙拍史杜爾出戰今周英國站。

現年32歲的侯根保，生涯中曾5季與Racing Point前身印度力量合作，但該名德國車手就未曾登上頒獎台。

侯根保曾與佩雷斯一同效力Racing Point的前身印度力量。（資料圖片／Getty Images）

頂替佩雷斯的3名車手人選（按圖放大）：

F1未來5個分站賽程（按圖放大）：