【英超】與般尼茅夫同行25載　由青訓變領隊　艾迪賀維不忍說再見

般尼茅夫煞科戰即使擊敗愛華頓，仍宣告護級失敗，5季英超旅程暫告一段落外，主帥艾迪賀維（Eddie Howe）亦離開8年的帥位。 年僅42歲的艾迪賀維，其中25年在般茅中渡過，以球員及領隊身份帶領般茅從英乙拾級而上，奠定賀維在球會的位置。

般尼茅夫下半季表現下滑，英超重開後5場不勝，使般茅深陷降班漩渦，即使煞科戰擊敗愛華頓，亦不足以助他們護級，征戰英超5個球季後降落英冠，神奇之旅同時暫告一段落。

盤點般尼茅夫屈福特優質球員 從降班隊尋寶或有意外驚喜

艾迪賀維未能領軍護級後，與球隊結束8年賓主關係。（資料圖片／Getty Images）

般尼茅夫周六（1日）透過球會網站宣布，與主帥艾迪賀維達成共識後解約，結束雙方8年的賓主關係。該名42歲少帥表示離開球隊是艱難的決定，「離開一間效力25年的球會，這是我人生最困難的決定，般尼茅夫永遠在我心中佔有重要的位置，無論我對球隊有多不捨，我認為對我及球隊是適合的時機改變。」

般尼茅夫官方上載短片，剪輯艾迪賀維在球會的精華片段，配上「由不可能到可能」的字句，而球迷們亦沒有忘記艾迪賀維多年的貢獻，Twitter上以「#ThankYouEddie」向艾迪賀維致敬。

般尼茅夫向賀維致敬片段：

掛靴後臨危受命任主帥 劣勢領軍逃出生天

般尼茅夫在艾迪賀維的足球生涯佔一個非常重要的位置，賀維是般尼茅夫的青訓產品，1994年起為般茅一隊上陣，期間曾轉投樸茨茅夫，賀維回歸般茅後，2007年因傷患關係被迫掛靴，當年賀維只得30歲。

艾迪賀維（左）是般尼茅夫青訓產品，可惜因傷患而僅在30歲掛靴。（資料圖片／Getty Images）

2008年，般尼茅夫受行政及財政問題所困，差點被禁出戰英乙，最終以負17分開展2008/09球季，原執教青年軍的賀維在季中臨危受命擔任看守領隊，僅兩仗便正式坐正，接手時與安全區域相差7分，下半季搶得39分，結果以第21位完成聯賽，力保英乙席位，2009/10球季即獲亞軍升上英甲。

艾迪賀維以31歲之齡執起教鞭，隨即領般茅成功護級。（資料圖片／Getty Images）

重返母會戰績拾級而上 首度衝超創歷史

大打進攻足球的賀維，領軍能力受到般尼賞識，2011年初試啼聲挑戰英冠，兩個球季同樣未能領般尼衝擊英超席位，結果他在年半後黯然離隊，並重投母會的懷抱，執教當時角逐英甲的般茅，隨即以獲得亞軍升上英冠。兩季後，賀維帶領般尼茅夫以英冠冠軍身份，球會史上首度升上英超，及後更在英超站穩陣腳。

艾迪賀維執教般尼失敗收場，僅一年半黯然離隊。（資料圖片／Getty Images）

雖然征戰英超5季後降班，但艾迪賀維率領般尼茅夫在10年間，由「乙組仔」搖身一變成為英超球隊，該名少帥居功至偉。賀維的領軍能力備受肯定，曾獲LMA最佳領隊及英格蘭聯賽（EFL）十年最佳領隊等殊榮。

艾迪賀維領般尼茅夫拾級而上，並首度升上英超。（資料圖片／Getty Images）

艾迪賀維領般茅5季戰績（按圖放大）：

艾迪賀維的買人眼光獨到，多年來低價引入賴恩費沙﹑哥林威爾遜﹑祖殊亞京治等，其後成為般茅的主力，加上尼敦阿基及蘇蘭基等大球會棄將，使般尼茅夫可在英超立足，同時印證賀維點石成金的能力。

艾迪賀維多年的成功收購：

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英超今季20支球隊性價比（按圖放大）：