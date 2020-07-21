【足球轉會】曼城斟般茅中堅重組防線　車路士無限接近德國新星

特別漫長的球季臨近尾聲，多支歐洲豪門在炎夏除了出戰歐洲賽外，還要兼顧轉會市場另一個戰場。 瀕臨降班邊緣並盛傳財困的般尼茅夫，中堅尼敦阿基成為「Big 6」的目標之一，傳曼城已經與般茅接洽。 另外，車路士「無限接近」利華古遜的夏維斯，有望來季組成「德國雙鋒」。

利物浦擁有一條穩健的防線，今季成為與其他強隊的勝負分野，其餘5支「Big 6」球隊的防線同樣未能給予別人信心，所以各強隊已瞄準心頭好，準備於今夏轉會市場出手搶人。尼敦阿基﹑高列巴尼及芝維爾等名字更「老是常出現」，時常與各支英超強隊扯上關係。

英超Big 6全部都要買中堅 頂級守將勢成今夏標王

【各隊豪門爭逐頂級守將形勢（按圖細看）】

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般尼茅夫今季護級形勢被動，加上盛傳球會在財困下，大有機會出售隊中球員折現，當中中堅尼敦阿基更是多支勁旅的目標，早前疑似被曼聯主帥蘇斯克查「即場招募」後，另一支曼市勁旅曼城率先「發動攻勢」。

根據多間英國傳媒的消息透露，曼城方面向般茅開價4000萬鎊，哥迪奧拿希望以阿基作為重建防線的一部分，速度不俗的阿基還可勝任左閘位置。去年夏天，般茅曾標價8000萬鎊，但「今時唔同往日」，即使半價亦願意放售。

成為多間球會目標的尼敦阿基，曼城率先出手開價。（資料圖片／Getty Images）

英超第37輪直播賽程（按圖放大）：

同樣求購中堅的熱刺，在資金有限下瞄準孫興慜同鄉﹑正效力北京國安的金玟哉，早前傳出北京國安不願意放人，但熱刺方面似乎仍未死心。根據足球網站《90min》消息指，北京國安兩度因熱刺報價不合預期而拒絕，熱刺希望以低於1000萬鎊轉會費取得該名韓國中堅，但熱刺依然對這宗交易充滿信心。

韓國孖寶無緣熱刺聯手 摩連奴直言今夏添兵有難度

現效北京國安的金玟哉，成為多間英超球會的轉會目標。（資料圖片／Getty Images）

另外，早已在轉會市場大灑金錢的車路士，繼羅致RB萊比錫的迪姆華拿（Timo Werner）後，如今有望引入另一名德國新星﹑效力利華古遜的夏維斯（Kai Havertz）。根據德國《天空體育》消息透露，車路士願意付出7000萬鎊轉會費，視乎該名德國新晉國腳加盟後的表現再作調整。據報車路士的體育總監施治將在聯賽煞科後，前往德國與夏維斯進行面談。

夏維斯為歐聯勢離利華 車路士若失歐聯或錯過超新星

車路士體育總監施治準備完季後前往德國，與夏維斯進行面談。（資料圖片／Getty Images）

「德國雙星」來季的潛在前場拍檔：

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【車路士盛傳今夏收購球員】