【網球】拿度放棄衞冕退出美網　擔憂新冠肺炎疫情不欲周圍去

男單世界排名第2的拿度宣布不會參加今月底展開的美國網球公開賽，放棄衞冕，因為他擔心新冠肺炎疫情，不想搭飛機到美國。除了拿度外，澳洲球手基域奧斯及「一姐」芭迪都表明不會參賽，另外費達拿因為膝部受傷，都不會出席美網。

去屆美網男單冠軍拿度在社交網站宣布，不會參加今年美網，放棄衞冕。他表示：「經過深思熟慮後，我決定不會參加今年美網。今年世界的形勢很複雜，新冠肺炎的個案不斷增加，看來我們仍然未能控制到疫情。」

拿度表示疫情仍未受控，他不會參加今年美網。（Getty Images）

曾確診新冠肺炎的網球球手：

這名34歲的男單世界排名第2表示，感謝各方令球季重開，他續表示：「我十分尊重美國網球總會、美網賽會及ATP，他們努力地將一些比賽放在一起舉行，讓球迷可以透過電視觀看比賽。這是我不想去作的決定，但我今次決定跟隨心中想法，在這個時間，我不太想周圍去。」這是自2016年溫網後，拿度首次缺席四大滿貫。

基域奧斯不會參加今年美網。（Getty Images）

女單排名第1的芭迪也不會參賽。（Getty Images）

拿度不是首位因疫情而放棄參賽的球手，基域奧斯（Nick Kyrgios）及女單世界排名第1的芭迪（Ash Barty）都表明不會參賽。至於拿度的老對手、38歲的費達拿因為接受膝部手術後要養傷，都會錯過今屆美網。今屆美網將會閉門作賽，參賽球手亦要遵守嚴格的防疫措施。

在6月，祖高域在塞爾維亞及克羅地亞舉行表演賽，結果爆出「網球群組」，這名「一哥」及太太染上新冠肺炎，還有多名球手及教練確診。祖高域已經康復，正準備參加美網。

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