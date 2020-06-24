【新冠肺炎】祖高域輕視疫情招千夫所指　網球群組大爆發禍及家人

網球「一哥」祖高域今月在塞爾維亞及克羅地亞舉辦巡迴表演賽，結果變成網壇新冠肺炎大爆發，遭各方輿論攻擊。祖高域昨日宣布自己跟妻子也確診新冠肺炎，自食其果，他在聲明中認錯道歉，呼籲所有參加者接受檢測。 由賽前言論到比賽安排，反映祖高域及主辦單位輕視疫情。祖高域曾表示不接受疫苗，更指人的意念可以改變水分子結構；之後表演賽彷如疫情前，球手攬頭攬頸毫無顧忌，觀眾席上全院滿座卻少人戴口罩。

祖高域成為第4位染上新冠肺炎的參賽球手。他在社交網站的聲明上表示：「我們回到貝爾格萊德，我及太太Jelena都對新冠肺炎測試呈陽性反應，我們的小朋友則呈陰性。我們會隔離14日，5日後會再做檢測。」

祖高域（左）及太太在表演賽期間，在看台上觀看比賽，但兩人昨日宣布確診新冠肺炎。（Getty Images）

其餘3名確診新冠肺炎參賽球手：

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在疫情爆發了一段時間後，網壇世界排名第一的運動員竟突然染疫，或者會令人意外，但回看祖高域近幾個月的言論，還有他在表演賽中的安排及表現，卻令人覺得他染病並非意外之事。

33歲的祖高域在4月時表示，就算有科學家研發出新冠肺炎疫苗，他都不想接種疫苗。他說：「我反對為出國比賽而接種疫苗，但如果是強制的話，我就不得要去決定是否接種。」

迪米杜夫（右）是首位染疫的球手，他在首站比賽時與祖高域攬頭攬頸。（Getty Images）

祖高域多次講到自己相信自然療法，並流露對主流醫療系統的不信任。他在5月初公開講到，相信人的意念可以改變水分子結構。他說：「我見過一些人，也認識一些人，他們會通過能量轉換、祈禱及感恩的能量，去令到最毒的食物及最受污染的水，轉化成為具治療作用的水。因為水會有反應，科學家都證明過，水分子會根據我們的情緒作反應。」

很多觀眾入場觀看祖高域主辦的表演賽。（Getty Images）

在全球新冠肺炎疫情仍然嚴峻的時候，祖高域冒險在巴爾幹半島舉辦巡迴表演賽，希望幫到球手，亦為球迷帶來娛樂，首站比賽在6月13及14日於塞爾維亞的貝爾格萊德舉行，而第二站就在6月20日及21日於克羅地亞的扎達爾上演。

在比賽前幾日，由6月6日到12日，塞爾維亞其實每日都有超過60宗確診個案，其中6月6日的個案多達96宗。不過，這項表演賽依然在欠缺防疫措疫之下舉行。

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在球手及工作人員方面，賽前不用隔離或先接受檢測，期間可以隨意擁抱及握手，祖高域還組織了需要埋身接觸的足球及籃球賽，更帶隊夜蒲一起跳舞。球手也可以跟工作人員及觀眾合照及簽名。

這項表演賽沒有閉門進行，歡迎觀眾入場，從照片及影片所見，看台上的觀眾密密麻麻，全無隔開座位等措施，而且大部分人都沒有戴口罩。在首站比賽完成後，祖高域在社交網站表示：「3日、9位球手、3場比賽、1萬名現場觀眾及數以百萬名直播觀眾！這個周末實在太奇妙了！」

在6月13及14日，塞爾維亞分別有73及76宗新冠肺炎確診個案，而在這種情況下，祖高域舉辦了一項聚集1萬人的活動。

添姆贏得首站冠軍。（Getty Imges）

相比塞爾維亞，克羅地亞的疫情確實較平穩。由6月1日到6月18日，克羅地亞每日確診個案維持單位數，多日零確診，但在祖高域這項表演賽第二站舉行前一日，由6月19日起，個案突然升上雙位數。

在6月21日，即是表演賽第二站的第二日，首名球手確診，迪米杜夫新測試呈陽性反應，比賽隨即腰斬。儘管亡羊補牢，但這項賽事對網壇以至扎達爾已經造成嚴造影響。據美國《紐約時報》報道，扎達爾是一個克羅地亞的海邊小城市，之前一直未有新冠肺炎確診個案，但直至祖高域這項表演賽舉行後，就開始有個案。至於克羅地亞的全國數字，近幾日的確診個案維持在每日10宗以上，其中6月23日有19宗。

比賽後的大合照，眾人沒有社交距離，也不戴口罩。（Getty Images）

祖高域表示：「對於我們這項賽事帶來的傷害，我感到深切的歉意。過去幾個月，我及主辦方一直懷住真心及真誠去做這件事。我們以為，賽事已經符合衛生措施，可以在一個理想環境下，以慈善去團結人們。」

然而，祖高域輕視疫情，好心做壞事，他的體能教練、他的好友、他好友懷孕中的妻子先後確診新冠肺炎，到昨日，連他自己及妻子都中招。祖高域續表示：「我們做錯了，比賽也太早舉行。我難以充分表達我對此及每宗確診個案的歉意。」

最後，祖高域呼籲所有參與過這項表演賽的人，去接受病毒檢測，並保持社交距離，並宣布餘下賽事取消。