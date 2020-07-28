【網球】前世界三哥染疫後復出首戰包尾　「若感染多強壯也沒用」

網球世界一哥祖高域（Novak Djokovic）6月舉辦慈善賽，最終他及其妻，與多名參賽球手及教練都感染新冠肺炎。祖高域病情不重，個多星期前已全面恢復操練，備戰定於8月底展開的美國網球公開賽。 然而，同樣懷疑在賽事中受感染的前世界排名第三球手、來自保加利亞的迪米杜夫（Grigor Dimitrov），則沒有這麼幸運。

29歲的迪米杜夫在6月22日在其個人Instagram上宣布感染新冠肺炎，到7月14日再宣告康復，期間一度有3周未有在社交網絡上露面，一度令球迷非常擔心。現時世界排名第19的迪米杜夫日前作康復後首戰，參加法國Ultimate Tennis Showdown（UTS），然而在分組賽連輸兩場，名列末席。他賽後坦言，自己仍受新冠肺炎後遺症影響。

迪米杜夫在6月22日宣布確診新冠肺炎，飽受病症及隔離的孤獨所困。（grigordimitrov@instagram）

「所有症狀都出現在我身上」

不同於其他沒有明顯症狀的球手，迪米杜夫坦言曾飽受疾病折磨：「到現在仍未完全復元，病毒對我影響很大，我在家中隔離了一個月之多。我呼吸不順、整個人感覺都不對勁，常覺得很疲倦，基本上所有症狀都出現了在我身上：失去了味覺和嗅覺，這一點都不有趣」。除了身體受折磨，心理上亦是一大衝擊：「我足足有20天全日都是自己一人度過，大約有5000小時吧，期間我想了很多。無論你的意志有多強、無論你是普通人或是運動員，總難免會出現一些壞想法」。

迪米杜夫說，自己現在每日都盡力重拾體能，但情況飄忽，有時可以操練一段長時間，但有時很快就覺得疲倦：「一旦受感染，無論你有多強壯都沒用……我的心肺功能真的下跌了很多」，他亦透露，自己在患病短短3星期間，體重下跌了3公斤，對於頂尖運動員而言影響極大。

迪米杜夫從染疫到康復：

迪米杜夫難戰美網 祖高域已全面復操

儘管美網暫定於8月底開賽，但迪米杜夫對於能參賽的信心不大：「我的意志毫無問題，但要在3星期內增回3公斤、出戰美網、打足5局……好像有點太進取了」。

然而，被視為「網球群組」元兇的賽事搞手祖高域早已康復，更已在個多星期前全面復操，準備應付美網賽事。在他籌辦的慈善賽爆發感染群組後，媒體及不少球手都對他口諸筆伐，祖高域曾道歉，承認舉辦賽事是「為之過早」，但他其後將批評視作「獵巫行動」：「近來我見到的只有批評，但似乎背後是有目的、像個獵巫行動，想要將一個人、一個名人拉下來……這些評論是否公平，就留給其他人去說吧，但我不覺得這一切是公平的。我們要做的是從中學習」。