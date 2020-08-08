【歐聯】C朗梅開二度難救祖雲達斯　里昂相隔十載再闖8強

祖雲達斯主力C朗拿度養精蓄銳出歐聯16強次回合，領軍力爭主場反敗為勝晉級8強。C朗今仗再度挺身而出梅開二度，可惜他的入球不足以助祖雲達斯晉級，里昂憑迪比的12碼建功，並以作客入球優惠力克祖雲達斯，晉身下周在葡萄牙里斯本上演的歐聯最後8強。

C朗拿度在歐聯表現特別勇猛，過往曾多次肩負重膽，以一己之力帶領球隊逆境反勝晉級，去季連中三元擊敗馬德里體育會的劇情不時上演。

回顧C朗過往多次歐聯化身「救世主」：

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祖雲達斯在歐聯16強首回合作客一球不敵里昂，重返主場力爭反勝對手過關，意甲煞科戰避戰的C朗今仗重回正選名單，與希古恩合作攻堅，仍然有傷在身的戴巴拿則先列後備。

祖雲達斯開賽早段隨即迎來壞消息，貝拿迪斯治禁區內落腳攔截踢跌里昂的艾奧亞（Houssem Aouar），球證直接吹罰12碼，回看重播發現貝拿迪斯治先踢中皮球再踢跌對手，惟球證沒有翻看VAR，而12碼由迪比操刀中鵠，12分鐘為里昂取得關鍵的作客入球。

貝拿迪斯治輸12碼一刻：

How on earth was this penalty? He literally got the ball, it was a clean tackle! Juventus on their way out vs Lyon. #JuveOL #UCL pic.twitter.com/dGLa8HVTRK — Umar (@YVCKA) August 7, 2020

總比數落後0：2的「祖記」再無退路，隨後傾力反撲，戰至上半場末段，里昂入球功臣迪比排人牆時禁區內犯手球，球證判罰今場第2個12碼，C朗主射入網追成1：1平手。

祖雲達斯的任務未完，當時與8強席位仍有兩球距離，C朗下半場15分鐘禁區外左腳轟出一記世界波擦柱入網，反超前2：1同時燃起晉級的希望，亦是C朗今季累積攻入第36球，打破祖雲達斯的紀錄。

C朗今仗梅開二度亦難再救球隊逃離出局的厄運。（Getty Images）

球隊出局C朗難掩失望（按圖放大）：

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C朗射入世界波反超前片段：

OMG ..RONALDO, WHAT A GOAL!🚀🥵 🐐 😍🔥



Juventus 2-1 Lyon



The match is live on @FDLM30 👌🏻😍#JuveOL



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祖雲達斯希望乘勝追擊，惟C朗及希古恩的頭槌悉數無功而還，而沙利及後換入戴巴拿增強攻力，該名阿根廷球星負傷上陣下，僅戰13分鐘便再度退下火線，最終祖雲達斯未能改寫紀錄，次回合以2：1擊敗里昂，總比數2：2打成平手，但因里昂有作客入球的關係，祖雲達斯黯然飲恨出局。

里昂相隔10年後再次打入歐聯最後8強，成功躋身在葡萄牙里斯本舉行的「終極一戰」，下周末將硬撼曼城，以一場定生死方式爭奪4強席位。

負傷入替的戴巴拿，僅戰13分鐘便再度被調離場。（Getty Images）

里昂力克祖雲達斯晉級，相隔10年再闖歐聯8強。（路透社）

歐聯已落實的8強席位（按圖放大）：