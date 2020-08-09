【足球轉會】曼聯求購辛祖死線逼近　傳多蒙特出招　抬價或留人？

多蒙特翼鋒查頓辛祖（Jadon Sancho）與曼聯之間彼此有意，早已是公開秘密，盛傳辛祖本人已與曼聯傾妥個人條件，但「紅魔鬼」與多蒙特之間一直未能達成共識。 面對營商有道的多蒙特要求1.08億鎊天價轉會費，曼聯一直爭持，紅魔迷等了無數個48個小時，多蒙特定下的「死線」已逼在眉睫。

早前傳出多蒙特為查頓辛祖的轉會設下「死線」，以8月10日為限，若到期後仍未能與曼聯達成共識，辛祖就會留效，以免過份影響多蒙特的季前備戰，但曼聯對此不以為意，認為轉會窗既到10月才關閉，仍有時間可商討；而「蜜蜂兵團」企硬1.08億鎊轉會費，更要求紅魔鬼先付9000萬鎊「首期」，曼聯認為此要求在目前經濟環境而言太過份，兩會一直未能達成共識。

查頓辛祖（中）目前正隨多蒙特作季前集訓，新一季德甲將於9月18日開鑼。（Getty Images）

多蒙特陣中的「千禧後」神童：

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多蒙特欲向辛祖大幅加薪 仍只及曼聯肥約一半

德國《圖片報》指，多蒙特在「死線」前再出招，計劃向辛祖開出一份高價新約，吸引這位20歲英格蘭球星留效，辛祖目前的合約將於2022年屆滿，新合約將令辛祖至少留效至2023年、年薪亦會由600萬歐元大幅增加至約1000萬歐元，不過報道亦指出，曼聯開出予辛祖的年薪達到1960萬歐元，多蒙特即使為辛祖加薪，亦只及曼聯的一半。

事實上，按照多蒙特過往低買高賣的「營商之道」，他們過往培育的球星，只要達到理想價位大多願意放售，亦甚少以高薪吸引有離心的年輕主力留效，此舉到底是為逼曼聯盡快作決定、或是真的有心留人爭標，星期一就會揭曉。

多蒙特堪稱歐洲頂級聯賽的轉會「精明眼」，以下便是好例子：

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曼聯欲留甸恩軒達臣 加薪卻令錫菲聯為難

另外，連續兩季外借到錫菲聯的甸恩軒達臣表現矚目，盛傳車路士希望收購他，頂替表現不佳的阿列沙巴拿加，軒達臣本人早前接受《TV3》訪問時，言語間對自己在曼聯的處境不甚滿意，這位23歲門將稱：「我的發展像遇上了阻滯，我可能有機會為曼聯上陣、也可能沒有，若沒有機會，我或要考慮其他選擇」。

英媒報道指甸恩軒達臣不滿自己在曼聯的狀況。（Getty Images）

《每日郵報》指，曼聯將甸恩視為未來主力，希望若迪基亞在一季後離隊，軒達臣可接任。為了令甸恩軒達臣繼續留在曼聯，紅魔鬼願意在一年內第二度為他加薪，開出10萬鎊周薪的新合約，條件是軒達臣要繼續以借將身份效力錫菲聯。

不過《鏡報》指出，曼聯過去兩季僅要求錫菲聯支付軒達臣部份薪金，但若然加薪，則會要求錫菲聯支付整份人工，無疑對錫菲聯負擔極大。報道續指，錫菲聯亦己準備另覓門將，他們向降班的般尼茅夫出價1200萬鎊求購蘭斯達爾被拒，目前準備再出價1500萬鎊。