【足球轉會】韋利安完約在即勢投阿仙奴　兵工廠準備今夏大手入貨

阿迪達帶領阿仙奴擊敗車路士，奪得足總盃冠軍，同時獲得來季歐霸盃分組賽資格。英國傳媒兵工廠今夏在轉會市場將有大動作，先從同市宿敵車路士羅致韋利安，及後大灑金錢收購3名球員。

阿迪達贏得執教生涯首個錦標後，利好消息接踵而來，據聞隊長奧巴美揚即將續約，同時準備好在轉會市場大展拳腳，收購多名球員，增添來季爭逐前列的本錢。

車路士中場韋利安與球隊合約即將在歐聯結束後屆滿，根據《BBC》消息指車路士曾經開出合約，惜未如兵工廠的條件吸引，阿仙奴願為該名32歲的巴西中場開出3年合約，使韋利安傾向以自由身加盟同市的阿仙奴。

韋利安早前因傷錯過足總盃決賽，今晚（8日）與拜仁慕尼黑的歐聯16強次回合同樣缺陣，一旦車路士落敗出局，韋利安的「藍戰士」生涯或許就此告一段落。

車路士換血大計 今夏或多達10人離隊連簡迪都賣得

韋利安仍未與車路士續約，大大增加加盟阿仙奴的機會。（資料圖片／Getty Images）

【車路士盛傳今夏離隊名單】

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傳阿仙奴灑一億擴軍

除了「無限接近」韋利安外，英國《太陽報》透露阿仙奴將在今夏轉會市場花一億英鎊（下同），求售3名球員。在大灑金錢前，據報兵工廠準備「清洗」4名球員，為大事擴軍做好準備，當中包括早以棄用的古安杜斯及中堅梅斯達菲。

阿仙奴清洗名單：

阿仙奴的「入貨清單」中，一億中收購里爾中堅馬加希斯（Gabriel Magalhaes）﹑馬德里體育會的湯馬士柏迪（Thomas Partey）及買斷施巴路斯（Dani Ceballos）。

現年22歲的巴西中堅馬加希斯，據聞曼聯同樣有意羅致該名里爾球員，據報指2500萬便有交易。現效力馬體會的柏迪，盛傳支付4500萬可啟動該名加納國腳的解約條款。由皇馬外借至阿仙奴的中場施巴路斯，兵工廠原本希望續借一季，但皇馬希望直接放售該名西班牙中場，冀從這宗交易取得3000萬。

阿仙奴主帥阿迪達早前贏得執教生涯首個冠軍後，彷彿一切亦變得一帆風順。（資料圖片／路透社）

阿仙奴入貨清單：

另外，盛傳古天奴與哈美斯洛迪古斯（James Rodriguez）兩名球星同樣與阿仙奴扯上關係，一旦成事的話，配合以上新兵及奧巴美揚等人，這支阿仙奴的戰力令人期待。