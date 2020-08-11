歐霸︱被曼聯兩將迫入死位竟能傳中　哥本哈根中場重演列當度經典

曼聯在歐霸盃8強圍攻哥本哈根，加時以1：0勝出，但今場最搶鏡的球員，未必是波基斯費南迪斯或者拉舒福特。 哥本哈根進攻中場霍克（Rasmus Falk）4次盤扭過人，4次為隊友創造機會，在65分鐘他使出一代名將列當度的經典招數，被迫至死位仍能以一人之力扭過兩個曼聯球員，成功傳中。

當時霍克在禁區頂右路接應傳球，背對龍門，身後有曼聯中場費特洛迪古斯看管。

霍克右腳一控，馬上轉身，避開費特的搶截，入到禁區。曼聯左閘班頓威廉斯加入戰團，與費特一起緊纏霍克，迫他到底線死位，並封阻他的傳中路線。

霍克以一人之力扭過費特及班頓威廉斯傳中，十分精彩。（Getty Images）

霍克精彩一扭二逐格睇：

+ 9 + 8 + 7

霍克放慢速度，似乎專心護球，想等隊友來幫助，但突然間，霍克後腳一踢，貼住底線加速，過了班頓威廉斯再傳中。雖然隊友最終能夠射門，但被曼聯球員封阻，未能轉化為入球。

霍克這次精彩地一個扭兩個，片段在網上廣傳。他亦可說是一戰成名，他已經28歲了，職業生涯都在丹麥落班，未試過出國。

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霍克今仗面對一班曼聯星級中場，表現不落下風。（Getty Images）

霍克一扭二精彩片段：

除了這次過人，霍克今場表現不在一班曼聯進攻球員之下，他今場4次成功盤扭過人，還有4次為隊友創造射門機會，以一人之力撐起哥本哈根的進攻。

有網民表示，霍克這次過人令他們想起列當度。阿根廷名將列當度曾經代表皇家馬德里在歐聯對曼聯時，施展類似的招數，扭過了曼聯中堅貝治。

不少網民想起列當度過貝治的一幕。（Twitter截圖）

列當度扭過貝治片段：

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