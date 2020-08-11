【足球轉會】多蒙特高層稱辛祖轉會告吹　曼聯求覓翼鋒好人選

曼聯求購多蒙特翼鋒查頓辛祖一波三折，雙方在轉會費上陷入拉鋸，早前傳出「蜜蜂兵團」加薪吸引辛祖留隊。這宗交易再有進展，多蒙特體育總監索克（ Michael Zorc）稱辛祖將繼續披起多蒙特球衣。 一旦查祖辛祖的交易告吹，現時不乏出色的翼鋒人選，這些球員又是否合符蘇斯克查的心水呢？

曼聯有意羅致查頓辛祖（Jadon Sancho）已是公開的秘密，英國傳媒日前透露該名英格蘭新星與紅魔鬼已就個人條款達成共識，惟兩軍在轉會費上仍然爭持不下，「蜜蜂兵團」企硬1.08億英鎊，並為交易設下「死線」。除了以高價阻礙轉會外，多蒙特雙管齊下，德國傳媒表示多蒙特開出新合約加薪留人。

曼聯求購辛祖死線逼近 傳多蒙特出招 抬價或留人？

曼聯求購查頓辛祖遇阻滯 傳轉移目標向多蒙特施壓

查頓辛祖跟隨多蒙特大軍赴瑞士進行季前訓練營。（Getty Images）

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查頓辛祖的轉會「死線」已過，兩軍最終未能達成共識，而辛祖已跟隨多蒙特大軍赴瑞士進行季前訓練營。多蒙特體育總監索克稱辛祖的轉會已告一段落，「查頓辛祖今季是球隊的其中一員，這是最終決定。」多蒙特的官方Twitter隨後上載一張辛祖身穿練習服的相片，並配上「大家渴望的畫面」（You love to see it），確認該名英格蘭國腳留隊的消息。

多蒙特上載一張查頓辛祖的相片，增加其留隊的可能性。（多蒙特Twitter截圖）

多蒙特堪稱歐洲頂級聯賽的轉會「精明眼」，以下便是好例子：

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查頓辛祖交易告吹 曼聯仲有咩翼鋒可買？

查頓辛祖的轉會被多蒙特「落閘」後，若蘇斯克查希望增強側擊能力，現時亦有不少球員可以成為取代辛祖的「Plan B」，而英國《每日郵報》則列出5大翼鋒人選，當中包括京士利高文﹑杜格拉斯哥斯達﹑里安拜尼﹑艾達馬查奧爾及麥尼爾。高文及杜格拉斯哥斯達亦不受球隊重用，拜尼已早有消息是查頓辛祖以外的翼鋒人選。

查頓辛祖的交易告吹，蘇斯克查需要找來辛祖的「Plan B」。（資料圖片／Getty Images）

曼聯或羅致的五大翼鋒人選（按圖放大）：

與曼聯傳緋聞的球員（按圖放大）：